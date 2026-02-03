洋紅風鈴木綻放迎春 大葉校園增添浪漫氣息

大葉大學紅花風鈴木與建築物相互襯托。（記者方一成攝）

▲大葉大學紅花風鈴木與建築物相互襯托。（記者方一成攝）

各地洋紅風鈴木陸續進入盛開期，大葉大學校園內的紅花風鈴木也不遑多讓，近日在外賓大停車場熱情綻放，粉紅花海迎風搖曳，為校園揭開春天序幕。

總務長汪漢英今 （三）日表示，紅花風鈴木是學校校樹，位於外賓停車場的紅花風鈴木，彷彿向每一位來訪的大葉人與貴賓致意，每逢花季，滿樹洋紅花朵為校園增添浪漫氣息，也成為迎賓最溫柔的風景，歡迎來學校賞花。

大葉大學校門口前停車場的愛心樹、來賓停車場的紅花風鈴木、管理學院旁的小葉欖仁林、綠色停車場的大葉濕地、工學院草坪與水濂池，以及造型獨特的圖書館建築，都是校園內深受歡迎的拍照景點。

汪總務長表示，大葉大學座落於參山國家風景區境內，擁有豐富多元的自然生態，校園四季花木各具風情，從冬末的梅花、櫻花，到春天盛開的風鈴木、梨花與杜鵑花，搭配小葉欖仁、春不老等綠意植栽，構築出層次豐富的景觀樣貌，也成為昆蟲與鳥類棲息的重要場域。在花草樹木相互襯托下，校園不僅綠意盎然，更隨著季節更迭展現不同風貌。