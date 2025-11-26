洋蔥式OUT！日本東京冬天旅遊 女星建議別穿發熱衣

生活中心／林詠琪、陳泊翰 台北報導

正值日本冬天旅遊旺季，不少人準備去玩，不過在台灣習慣穿的洋蔥式穿搭，到了當地可能不適合了，因為日本室內與電車都有暖氣，恐怕會熱得滿頭大汗，在東京住過7年的女星歐陽靖，就提醒，如果沒有長時間待在戶外的行程，絕對不要穿發熱衣，也別洋蔥式穿搭，建議裡頭越簡單越好，外面再套保暖大衣。

窗外白雪紛飛，如夢似幻，日本冬天旅遊旺季到來，許多人準備去玩，行前往往準備一堆厚重衣物，把自己層層包起，但在日本住過7年的女星歐陽靖建議，如果到東京玩，除非行程都在戶外，別穿洋蔥式也別穿發熱衣，否則進室內容易中暑。

女星歐陽靖也留言分享個人經驗。（圖／民視新聞）民視記者林詠琪說：「想要穿得保暖，來看看，一件發熱衣厚毛衣，再加上厚外套還有圍巾，台灣人非常習慣的洋蔥式穿搭，但到了冬天的日本，完全不建議，只需要一件厚大衣，加上簡單的保暖衣物就可以了。」

只要兩件就足夠，因為日本室內與電車都有暖氣，穿太多反而會滿頭大汗，不少人建議穿一般長袖或薄發熱衣，加上長版保暖外套，若怕冷再穿件背心，被稱為玉米式穿搭，相較洋蔥式，同樣也能保暖，但不用穿穿脫脫好麻煩。

民眾說：「跟台灣最大不同就是，日本他們室內都會有暖氣，所以不用穿太厚重，基本的保暖一定要有，就是一定要有毛帽，耳罩口罩圍巾。」

另外，日本因為乾冷，口罩儘量戴著，能增加濕度又抵擋病毒，至於到雪地玩，千萬別穿牛仔褲，可以改穿厚刷毛褲，或褲襪搭配棉裙，更要戴手套、圍巾以及毛帽。

部分網友推薦「玉米式穿搭」。（圖／民視新聞）

服飾業者林宗昱說：「女生都喜歡看起來比較瘦，穿少一點比較漂亮，其實你到日本去這種乾冷的地方，只要裡面穿一件發熱衣，然後外面穿一件羽絨衣，或一件大衣，其實就很舒服了。」

靠著玉米式穿法，在日本玩不用穿得像包肉粽，也能在冷冷的天，既保暖又拍照好看。

