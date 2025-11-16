洋蔥汁可治禿頭？ 研究：塗抹6週生髮成功率逾8成

洋蔥汁能拿來治禿頭嗎？有國外研究發現，如果圓禿患者每天2次在頭皮塗抹「新鮮洋蔥汁」，第6週後生髮成功率竟超過8成，而且持續治療效果更好。國內醫師則分析，可能是洋蔥中含有抗發炎物質，可刺激頭皮毛囊新生，也提醒民眾如果想試試看這天然療法，要留意會有過敏風險。

有國際期刊發表一份研究，他們找來38名圓禿患者，其中實驗組在頭皮塗抹「新鮮洋蔥汁」，頻率是每天2次；對照組只抹自來水，結果2週後，實驗組有頭髮再生跡象，第6週時生髮成功率更高達86.9%。

廣告 廣告

研究發現，持續治療效果更好。圖／台視新聞

這份研究更進一步發現，頭皮塗抹「洋蔥汁」的實驗組，第4週時頭髮再生成功率為73.9%，但到了第六週，就提高到86.9%，顯示持續治療效果更好。

其中，男性患者成功率達93.7%；女性則是71.4%，研究人員推測，不同性別的頭皮，具有生理上或荷爾蒙環境的差異，且洋蔥品質跟處理過程的差異，會影響治療效果，也不排除會引發過敏反應，提醒想試試看天然療法的民眾，必須考慮相關風險。

台北／陳酈亭、余苓瑀 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

又見醫療暴力！男持鐵鎚砸醫院玻璃大門洩憤 落網辯稱「看病看不好」

他不停買洗髮精竟是「失智症」惹禍！ 醫：「這些行為」要特別小心

洗頭太頻繁會掉髮？ 其實不洗更傷頭皮