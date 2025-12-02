洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃

洋蔥種類各有特色，專家：適量食用避免不適。（圖／TVBS）

洋蔥種類多元，紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色。紫洋蔥富含花青素，具有抗氧化功效，常用於涼拌料理中，能降低血壓及減少壞膽固醇。而白洋蔥則含有較高的鈣質和維生素C，適合用於湯品及熱炒料理。健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚，白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色。雖然洋蔥營養豐富，但專家提醒民眾需適量食用，避免引發胃食道逆流或腸道不適。

在健康餐盒的廚房中，紫洋蔥的處理有其獨特之處。廚師們通常會將紫洋蔥泡在冰水中5至10分鐘，這不僅能減緩其辛辣味，還能讓洋蔥在涼拌時吃起來更加脆口。製作涼拌手撕雞時，廚師會將紫洋蔥切絲，加入番茄、檸檬汁、特製醬汁及辣椒調味，做成一道色香味俱全的涼拌菜。健康餐盒業者Eddie表示，白洋蔥每天都會使用，但紫洋蔥因為不適合煮湯品且賣相不佳，通常只用於涼拌料理。在健康餐盒中，涼拌菜通常作為招待菜，因為健康餐本身已屬於較冷的食物，所以會以輕食概念贈送給顧客食用。

洋蔥主要分為三種：黃洋蔥（最常見）、紫洋蔥（又稱紅洋蔥）和白洋蔥。Eddie進一步解釋，白洋蔥通常用於湯品或作為豆腐的擺盤，炒過的洋蔥相當甜美，所以白洋蔥在健康餐中扮演著重要角色。新光醫院營養師張郁涔指出，紫洋蔥的紫色來自於豐富的花青素，這是一種強效抗氧化營養素。相較之下，白洋蔥的鈣質和維生素C含量較高。她補充說，雖然洋蔥的鈣含量不錯，但主要的鈣質來源仍應是牛奶、奶製品、肉類或豆製品。從營養價值來看，一般洋蔥富含維生素C、葉酸和纖維，能促進免疫力與心血管功能，還具有天然的抗菌效果。而紫洋蔥則含有花青素和槲皮素，能幫助抑制癌細胞生長、降低血壓以及減少壞的膽固醇。

兩種洋蔥在口感上也有差異，一般洋蔥肉厚水多，而紫洋蔥則肉薄水少，辛辣程度也不同。新光醫院家醫科醫師柳朋馳建議，有胃部不適的人最好避免生吃洋蔥，因為其辛辣可能會增加胃食道逆流或胃部不適。此外，腸躁症患者應注意，不論是白洋蔥或紫洋蔥都含有果寡糖，食用過多可能導致脹氣。果寡糖能促進腸道中益生菌的生長，有助於改善腸道健康、幫助排便、增強免疫力，甚至因為熱量低而增加飽足感。柳朋馳解釋，洋蔥中的纖維素有助於降血脂，而槲皮素和花青素則對調節血壓有幫助。但對於減重效果，他提醒大家要小心熱量攝取，因為洋蔥中仍含有果寡糖的糖分。

張郁涔提醒，紫洋蔥中的花青素遇熱容易分解破壞，而想攝取花青素的民眾也可以選擇藍莓、葡萄等水果，或是黑米、黑豆、紫薯、紫地瓜等食材作為替代。

洋蔥既能提味又能養生，在不同料理中選擇適合的洋蔥品種，能為餐桌增添健康亮點。

