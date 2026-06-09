洋蔥「這部位」先別丟！醫揭2吃法護腎效果翻倍

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生活中心／尤乃妍報導



洋蔥是許多家庭餐桌上常見的食材，但不少人在處理時，往往不經意將其「精華部位」一併丟棄。腎臟科醫師洪永祥指出，這些看似不起眼的部位其實富含較高含量的植化素，若能善加利用，不僅有助於腎臟保健，對維護心血管健康及穩定血糖也具有正面效益。









洋蔥「這部位」最精華先別丟！醫曝「2吃法」護腎、顧心效果秒翻倍

洪永祥分享，洋蔥的外皮以及靠近根部含有較多槲皮素，但很多人在料理時卻優先丟棄。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）



腎臟科醫師洪永祥在臉書發文分享，洋蔥富含槲皮素（Quercetin）與揮發性硫化合物等植化素，其中以外層及靠近根部的部位含量較高，卻也是許多人料理時最常丟棄的部分。洪永祥提到，槲皮素具有抗氧化、抗發炎作用，可抑制腎絲球硬化與纖維化、減少腎臟細胞凋亡，並有助降低尿酸生成、促進尿酸排泄。而切洋蔥時產生、導致流淚的揮發性硫化合物，雖會刺激眼鼻神經，卻同樣具備抗氧化與抗發炎效果，有助減緩腎臟纖維化、降低長期損傷風險。他還指出，洋蔥不僅有助護腎，也對心血管健康有益。其富含抗氧化劑及抗癌化合物，能降低慢性疾病與罹癌風險；同時還可能幫助穩定血糖，並具備天然抗菌作用，可抑制大腸桿菌、金黃色葡萄球菌等有害細菌生長。

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洋蔥「這部位」最精華先別丟！醫曝「2吃法」護腎、顧心效果秒翻倍

洪永祥分享，洋蔥直接生吃可吸收較完整營養。（示意圖，非關此新聞／民視新聞資料照）



怎麼吃洋蔥最護腎？

生吃保留最多營養

如同生吃大蒜，生洋蔥能保留較完整的槲皮素與硫化物，營養價值最高，但刺激性也較強。若腸胃較敏感或無法接受辛辣感，建議改以熟食方式攝取，雖然部分營養成分會流失，但較溫和好入口。

每天吃四分之一至二分之一顆中型洋蔥

建議每日攝取約四分之一至二分之一顆中型洋蔥，可選擇涼拌洋蔥絲、洋蔥湯、炒洋蔥或焗烤洋蔥等料理方式。若搭配綠花椰菜、黑蒜、橄欖油等富含抗氧化成分的食物一起食用，保健效果更佳。

原文出處：洋蔥「這部位」超營養先別丟！醫曝「2吃法」護腎、抗炎效果翻倍

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