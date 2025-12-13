洗中國人法案、年金改革！學者舉「3國慘狀」嘆：台灣真的沒有2028
記者簡浩正／台北報導
在藍白人數優勢下，於昨（12）日在立法院會三讀通過《公務人員退休資遣撫卹法》等條文，引發不少民怨，認為大走回頭路。但其實近期國內如助理費除罪化等政治亂象不斷，有學者就指出近期立院在國防武器、洗中國人法案、年金改革、國家預算等全部都要、全部都不放等作為，讓政府運作上變得困難，直言「如果沿著現在這條制度與政治路徑走下去，我認為台灣真的沒有2028。」
成大教授李忠憲在臉書以「從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有2028」為題發文，憂心認為台灣真的沒有2028，以下為全文：
從委內瑞拉、喬治亞、匈牙利，看台灣沒有 2028。先講結論：如果沿著現在這條制度與政治路徑走下去，我認為台灣真的沒有 2028。
很多人一聽到「台灣沒有 2028」，第一個反應就是反感，然後假裝自己還身處承平時代。一旦以「台灣沒有 2028」這個前提思考，很多看起來荒謬的選擇，反而都變得「合理」起來。假裝看不見、什麼都想防守、沒有優先順序：國防武器、洗中國人法案、小服貿自經區、年金改革、國家預算⋯⋯全部都要、全部都不放，還以為時間站在我們這一邊。
要不然找一些事情來做，例如用自然人憑證連署公投來救國。這種「只要還在做點什麼，就不必承認失敗」的心態，我在私人生活中見過一次。
想到我爸在台大醫院的最後時刻，他在外科手術失敗之後，醫生把我叫進去手術房，指著他打開的肚子給我看，說很抱歉、癌症已經擴散，我不記得我怎麼走出手術房。出來之後立刻打電話給在台大醫院當教授的學長，他馬上幫我爸轉診到腫瘤科醫師，改用化療看是不是能夠處理病情。
學長應該有很多處理這種事情的經驗，重點不是治癒，而是帶著病痛活下去，醫生有時候治療的不是病人，而是身邊的家屬。
只要還有治療就會有希望，但真的是這樣嗎？
大罷免與接連的政治挫敗，至少已經清楚告訴我們一件事：這個國家的制度警報，響到震耳欲聾了。
歷史從來不會因為我們選擇忽視，就自動轉彎。最近諾貝爾和平獎的頒獎過程其實非常戲劇化，幾乎像一部政治驚悚片。來自委內瑞拉的公民社會代表，在得獎前仍被政權監控，新聞說是被美國的軍機護送離開；而真正的反對派領袖，至今仍被關押、被禁止參政。這不是歷史，是現在進行式。
委內瑞拉今天仍然有選舉、有投票，但國際社會早已承認：那是一個有選舉、沒有民主的國家。如果把目光拉遠一點，看三個彼此毫不相干、卻走上相似道路的國家。委內瑞拉、匈牙利、喬治亞，就會發現一件事：民主不是被一夜摧毀的，而是被一步一步、合法地掏空的。
委內瑞拉
查維斯不是靠坦克上台，而是靠選票。他沒有廢除民主，而是不斷強調自己「更民主」。
他先改寫規則：司法變成忠誠者的法庭，國會被合法繞過，媒體被切斷資源，反對派被貼上「不愛國」標籤。等人民意識到不對勁時，選舉還在，但已經換不了政權。
匈牙利
不是軍政府，是歐盟成員國。奧班用國會多數修憲、掌控司法、集中媒體，把反對者說成「外國勢力代理人」。
一切合法、程序正確。歐盟自己都承認：這是一個選舉式威權的國家。
喬治亞
沒有強人，只有一群看似溫和、實則親俄的政治菁英。慢慢阻擋司法改革、削弱反腐、攻擊公民社會。
國家還在，主權卻被一點一點搬走。
把這三個案例放在一起，結論其實很殘酷：民主不是被敵人奪走的，而是被一句「再等等看」讓出去的。
台灣現在最危險的，不是明天會不會被武力攻擊，而是太多人仍然相信：制度會自己修正、再撐一屆看看、反正還有下一次選舉。但歷史一次又一次證明：當大部分人意識到沒有下一次時，通常已經沒有選擇了。
除此之外，「可能可以抓住的稻草，竟然是美國。」連AIT處長都公開表示願意到立法院報告台灣向美國軍事採購的預算案。
這代表什麼？代表台灣內部的制度制衡，已經被美國懷疑是否還能正常運作。
從總統、民進黨，到每一個仍然相信「還有下一次」的一般民眾，如果不把「台灣沒有 2028」當成思考的前提，那它就不會只是警告，而會成為現實。當我們把所有希望寄託在「還能再做一件事」上時，往往正是拒絕承認制度已經走到臨界點的時候，現在應該開始思考：要放棄什麼了。
