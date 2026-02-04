洗保溫瓶咖啡垢 做錯1步竟成「炸彈」 清潔劑大廠曝正確方法

一名女子近日使用過碳酸鈉清潔保溫瓶內的汙垢，將瓶子蓋上後浸泡，沒想到不久蓋子竟自動爆開，連旁邊的玻璃杯都被炸碎，她將經驗PO上網提醒網友，引發熱烈討論，也釣出清潔劑公司「加倍潔」的小編提醒，使用過碳酸鈉清潔劑時，密閉容器可能累積氣體，引發爆炸，務必保持開口及通風。

原PO近日於Threads發文表示，為清除保溫瓶內的咖啡垢，在杯內加入少量過碳酸鈉粉和溫水後，蓋上杯蓋，沒想到不久杯蓋竟自動彈開，旁邊的玻璃杯也被炸碎，現場玻璃碎片四散。

原PO提醒，雖然過碳酸鈉能有效去除污垢，但沒想到會引發氣爆，希望透過貼文提醒網友，千萬別重蹈她的覆轍。

貼文上線後，有網友分享母親使用檸檬酸與小蘇打粉清洗保溫瓶的經驗，同樣蓋上蓋子浸泡，結果蓋子自動爆開，甚至因力道過大，天花板還被炸出一個洞；其他網友則說，「檸檬酸加小蘇打也會，要注意」、「我也做過一樣的事，超可怕」、「不能蓋蓋子，我第一次用時蓋蓋子，也是爆炸，真的很恐怖」。

此外，生產過碳酸鈉的清潔劑公司「加倍潔」留言提醒，過碳酸鈉與水反應會產生氧氣，若容器密閉，氣體無法排出，壓力累積就可能導致噴濺或爆開，因此清洗時容器應保持開口與通風，若想用於噴霧瓶，也不要裝滿液體，並應盡快使用完畢。

