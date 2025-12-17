洗個車旁邊「屍水橫流」？基隆疑「大體冰櫃」洗車場清潔

基隆大武崙一處自助洗車場近日出現驚悚一幕，有輛貨車停在洗車場，正沖水洗滌車上載著的冰櫃，可是仔細看竟然疑似是殯儀館用來冰存屍體的冰櫃，嚇壞目擊民眾。

疑似洗屍體的冰櫃在停車場沖水清洗。 （圖／中天新聞）

據了解事發日期是本月11日，當下是晚上，爆料者開車時的行車紀錄器拍下這一幕，據《民視新聞網》的報導，不少民眾看了畫面嚇傻表示：「「我會嚇死啊，遇到這個我跑得比飛還快」、「很恐怖，怎麼會有那麼沒有道德」、「非常誇張太誇張了，要清洗冰櫃或器具，應該都在殯儀館那邊清洗，萬一有什麼病菌流出來，是不是很危險」、「應該要有一個專用的洗車地方，因為流下來的可能是血水那一類的，這些水有可能進入集水區，所以應該要分開來」。

廣告 廣告

事發地點。 （圖／中天新聞）

不過基隆當地的殯葬業者對此表示，應該不會是基隆本地的業者這樣幹，「基隆不曾載來這裡，不可以這樣用」、「不排除可能是來自金山或萬里地區的業者跨區跑來」，若真是放屍體的冰櫃，衛生局可得正視相關衛生的問題。

延伸閱讀

影/整片外牆被炸毀！台南民宅煮食釀瓦斯氣爆 爆炸瞬間曝

影/恐怖軍火庫上路！轎車違規露餡 高雄警搜出槍械刀具

新北板橋驚見怪客趴車抖動 警：行為已違法將傳辦