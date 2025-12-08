洗刷刷！ 台中旱溪、大慶夜市大清潔 600攤商合力刷地

大人小孩拿著掃帚以及刷子，跟在灑水車後方刷柏油地，形成特殊場景。（圖／東森新聞）





台中著名的旱溪及大慶夜市，是不少人到台中必逛的景點，只要有開攤就很熱鬧，一整年下來柏油地難免藏汙納垢，因此場主動員了夜市攤商趁白天進行夜市大清刷，大人小孩拿著掃帚以及刷子跟在灑水車後方，走到哪刷到哪，兩個夜市各動員近300人，花費4小時把充滿油汙的地面清乾淨，有民眾拍下畫面，第一次看到這樣清洗夜市，真的好療癒。

夜市攤商：「快點快點，趁還沒乾。」

清潔劑泡沫一撒，攤商們開始用力刷，這邊刷刷那邊刷，一群人就跟在灑水車後方，走到哪刷到哪。

不只大人拿著掃帚刷子清，還有小朋友跟著家長一起來參加，全家大小動員洗刷刷，要把大慶夜市的地板刷的乾淨。

鏡頭換到旱溪夜市，一早也出現了大批攤商，所有人用力刷刷刷，空拍鏡頭下更壯觀，攤商們走在泡沫上，就像是在滑雪。

旱溪以及大慶夜市是民眾來到台中必逛的景點，夜晚熱鬧非凡，大家吃小吃玩遊戲，一整年下來地板髒兮兮，攤商們趁著白天進行夜市大清刷，各動員了近300名攤商，花費4小時讓原本充滿油汙的地面，變成乾淨的柏油地，有攤商將影片PO網，引發網友討論，有人說真的辛苦了，太酷了吧好壯觀，第一次看到業是這樣清，也太療育。

民眾vs.記者：「（因為我覺得夜市就是，雖然說他們有放垃圾桶，但是還是會有些人不小心掉垃圾，或者是他真的就是隨手亂丟，造成這樣的髒亂，然後因為畢竟也是吃的環境，所以我覺得他們這樣做是滿好的，把這裡的很久的髒東西，把它清走啊這樣很好啊），你覺得他們一年掃2次，這樣夠嗎？（不夠不夠喔，最起碼要掃7、8次。）」

詢問場主表示，這樣的大清潔，一年會進行兩次，分為農曆年前以及年後，攤商們都是自主參加，很多人都是前一晚擺攤，早上再回來刷地，要是有人沒空來，也都會互相幫忙，畢竟是大家做生意賺錢的地方，攤商們化身刷子超人，同心協力為環境盡一份力。

