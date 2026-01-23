洗刷治安死角惡名！新竹「縣福園公園」砸近2800萬翻新動土

翻新治安沉痾縣福園，竹北市長鄭朝方重塑縣治區門面打造「雙市雙福公園」，串起竹北之肺。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

緊鄰國道一號竹北交流道旁的「縣福園公園」，因地理位置優越，素有新竹縣門面之稱。過去公園內假山與庭園造景高低落差過大，形成多處視覺死角，加上照明不足，長期存在治安隱憂。因此竹北市公所將投入二千七百九十八萬元進行全面翻新，廿二日舉行動土典禮。

竹北市長鄭朝方表示，一公頃的縣福園公園雖位處精華地段、周邊住宅林立，但由於早期設計過於封閉，雜亂的遮蔽物如假山等導致入夜後環境陰暗，常有遊民等不明人士流連、疑似吸食藥品器具散落，更有居民反映公廁遭惡意破壞，種種不安因素使地方居民望而卻步。

鄭朝方指出，本次改善工程首要任務便是打開公園，延續竹北市近來發展的公園美學元素，規劃自然曲線的弧形步道，釋放更多綠地；樹為主角、地形為背景、人為觀眾；重新配置街道休憩家具，營造親和力十足的戶外空間，讓這座公園從治安紅燈區轉變為市民安心休憩的綠洲。

預計於今年第三季完工，這是竹北市公所繼「市東公園（昔為公十二公園）」成功轉型後的又一力作。隨著福興公園二期，以及近期也將動土的市西公園（公十一公園），形塑完整的「雙市雙福公園」體系，透過綠帶串聯，不僅優化城市景觀，也成為竹北之肺，令市民期待。