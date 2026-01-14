一洗前作負評 《28年毀滅倒數：人骨聖殿》首波評價爆棚

凱森醫生（左）與吉米（右）狹路相逢，無可避免的衝突終於爆發。（索尼影業提供）

就在《28年毀滅倒數》上映的28週後，續篇《28年毀滅倒數：人骨聖殿》（28 Years Later: The Bone Temple）回到戲院跟大家見面，一改前作的負評，帶來全新的視角與意想不到的發展，獲得影評大讚。

《28年毀滅倒數：人骨聖殿》接續前作的尾聲，一方面交代凱森醫生在人骨聖殿，抱著拯救世人的心態，想要研發解藥來治療感染者，卻意外地跟感染者領袖阿爾法產生了一些意料不到的變化。在同時，小男孩史派克則碰上了瘋瘋顛顛的吉米，以及他所領導的（邪教團體）「吉米們」，被迫跟著他們一起上路、屠殺生還者。導致這兩方人馬，終究無可避免衝突的命運。

凱森醫生（右）與感染者領袖阿爾法（左）之間產生意想不到的變化，意味著病毒也隨之進化，帶來前所未有的發展。（索尼影業提供）

導演妮亞達科斯塔（Nia DaCosta）談到接手這個系列的契機，「一開始我覺得很有趣，很興奮，我本人就是這系列鐵粉，也認識編劇艾力克斯嘉蘭（Alex Garland）好多年。過去曾一起出去玩過，當時他跟丹尼鮑伊（Danny Boyle）說，『也許我們會再拍一部。』我當時想的是，身為粉絲，我也很想看到《28天毀滅倒數》的新篇章。結果到後來，他們告訴我，想讓我執導，這真的太棒了，我意識到原來我們的想法跟目標都是一致的，太好了。」

電影的另外一個亮點，是愛爾蘭演員傑克歐康納（Jack O’Connell）飾演的瘋顛吉米，這是他繼去年大受歡迎的《罪人》後，短短一年內又在恐怖片塑造出影史上超級搶眼、最駭人的反派人物，讓人不禁懷疑，他到底是有什麼秘訣，可以演到如此渾然天成？「我想拍戲時不會去批判這個人幹了什麼好事，當然我也沒資格去辯解。」傑克說在上一部電影開頭，觀眾都發現吉米小時候就目睹家人被活屍殺死的悲劇，導致他完全錯亂了，「吉米非常扭曲，做錯的事情卻樂在其中；對他來說，錯的反而是對的。我還是會在拍片空檔找到放鬆的空間，不然演起來非常沉重。」

導演妮亞達科斯塔（左）與傑克歐康納（右）出席紐約首映映後座談。（索尼影業提供）

妮亞達科斯塔說，電影有兩個故事線，「一方面是凱森醫生的人性，一方面是吉米的陰暗面。兩邊都是不同的環境，既美麗又殘酷的。凱森醫生深信自己可以治療染者，可以說充滿人道主義，他是抱持這樣的理念。人骨聖殿是他蓋的，但又因許多殘酷手段對照出他的希望理念。」

傑克歐康納則說，跟飾演凱森醫生的雷夫范恩斯（Ralph Fiennes）共事，相當難得，「雷夫本人就是影壇傳奇，光是坐在化妝車裡頭就能從他身上學到很多，因為他要化那個全身塗滿深色的妝，其實當下是挺好笑的。」被問到，如果吉米在正常世界長大，會做什麼？難道還會這樣瘋瘋顛顛的嗎？他笑說：「我想他狀況應該也是差不多，但會做一些比較正常的事。可能會去搞Podcast！」

