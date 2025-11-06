洗劫珊瑚媽祖黃金珠寶5萬交保 南方澳進安宮：媽祖慈悲

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳進安宮珊瑚媽祖神像遭洗劫，警方逮獲2名陳姓犯嫌，失竊的黃金項鍊與珊瑚配飾全數追回，但其中價值數10萬元的珊瑚珠碎裂，廟方相當痛心，全案依加重竊盜罪嫌今天移送宜蘭地檢署偵辦，檢方訊後各諭知5萬元交保。進安宮回應，媽祖慈悲，尊重司法。

南方澳進安宮5日凌晨遭35歲無業陳男闖入，陳男是蘇澳在地人，為了犯案多次勘查地形，洗劫珊瑚媽祖神像近3千萬元黃金項鍊與珊瑚配飾後，逃到台北租屋處。

廣告 廣告

蘇澳警方昨天下午先在台北抓到陳男；隨後驅車台中，在晚上逮捕當時於廟外開車把風的27歲從事酒店公關的共犯陳男，全案依加重竊盜罪嫌移送法辦，檢方訊後各以5萬元交保。

進安宮管理委員會表示，感謝檢警迅速破案，讓媽祖心愛聖物得以重回身邊，目前有1顆價值數10萬元的珊瑚珠碎裂，部分串珠也毀損，將修復後擇期好日子掛回，針對2犯嫌交保，相信慈悲媽祖自有安排，也尊重司法偵辦。

由於今年主辦蘭陽媽祖文化節的主祀宮廟就是南方澳進安宮，宜蘭縣政府預計明天上午舉辦感恩會暨破案有功表揚，警方迅速動員，僅用12小時即告破案，代理縣長林茂盛將特別頒發獎金，以資鼓勵。

2名陳姓嫌犯洗劫珊瑚媽祖金項鍊與珊瑚配飾，檢方諭知各5萬交保。(記者王峻祺攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園南門市場暗夜大火 精華區幾全毀 短期恐難營運

南方澳進安宮3千萬珠寶被盜！2嫌落網 失竊財物全數追回

恆春麥當勞路口重大車禍 1死7人輕重傷

欲哭無淚！ 桃園南門市場火燒4小時 豬肉攤商嘆︰疫情改賣鴨又遇大火

