洗地機可以吸拖合一還能自洗？DIKE S2 實測 懶人也能每天地板乾淨

地板清潔這件事，對許多有毛孩、小孩的家庭來說，是每天都會面對的挑戰。尤其在台灣這樣習慣外帶飲食的生活型態裡，鹹酥雞灑落的粉末、手搖杯滴下的飲料，讓「地板永遠不乾淨」成為無解日常。也因此，洗地機這幾年成了清潔家電的新寵，不只是吸拖同步，更朝能減少人工清理的方向進化。

最近雙全國際獨家代理的 3C 生活品牌 DIKE，正式推出 DIKE S2 高效自清潔洗地機，主打「吸拖合一」與「自我清潔」。機器可以清潔自己，這點對多數人來說真的很重要，因為很多洗地機雖然好用，但用完後還要拆滾刷、洗滾刷、剪毛髮、清管道，久了就懶得用。S2 就是為了解決大家最常遇到的幾個麻煩，像是滾刷卡髒、管道積垢會影響吸力等問題，從設計開始就加上了全自動的清洗流程，讓你用完也不用煩惱收尾。

當然，DIKE 秉持一貫的高 CP 值，價格也非常漂亮，當然所謂的高 CP 值，最基本的就是要把主打的功能做好，接下來直接實測分享給大家。

輕盈重心配置，降低使用門檻

DIKE S2 在設計上真的蠻貼心的，雖然標示重量是 3.9 公斤，但因為它的水箱放在下面，重心比較低，加上有自動牽引力，實際推起來的感覺大概就像拿一瓶寶特瓶那麼輕。實測牽引力到底有多強？開機後直接放手，它就會穩穩地往前自己跑，也就是說你完全不用花力氣向前推，輕輕地握住手把就可以完成清潔。

轉彎靈活度也不錯，左右各轉 45 度，再加上可以整台躺平 180 度，櫥櫃底、床底這些平常最難清的地方也都能掃到。整體來說，日常要隨手清潔真的不會有太大壓力。

對了，這也是目前我看過最容易組裝的地板清潔產品，包裝內只有連接洗地吸頭的主機、手把、清潔毛刷與清潔充電底座。

只要將手把插入主機後，就完成組裝工作，連安裝都那麼輕鬆。

在吸頭上，有著清水箱，顧名思義就是裝乾淨的水。一般來說，如果沒有妥善設計，其實大部分的水箱都很難拆裝，而且可能要特定角度才會比較輕鬆，但 DIKE S2 幾乎不用學習時間，隨手一拉一推，就可輕鬆拆裝。也因為清水箱位於下方，所以幾乎沒有重量感。

而污水箱位於主機處，同樣很好拆裝。

雖說是污水箱，但其實還兼具灰塵髒污收集箱，裡面的結構會將污水與空氣分離，而伴隨進來的灰塵，大多數就會被水所吸附，不太容易排出。就算有漏網之魚，上面還有個秘密武器。

在上方排氣口的位置，有設計了一個 HEPA 濾網，可以將殘餘的灰塵一網打盡，因為基本上會跑到 HEPA 的灰塵量不會太大，所以不會像吸塵器一樣容易髒污阻塞。不過就算用一陣子感覺到有髒污，也可以直接用清水沖洗，晾到完全乾後就可以再次使用。

對了，雖然水箱很大，但避免使用上重心偏移、也為了不會污染到 HEPA，所以污水滿水量大約為 420ml，滿水就會提醒並關機，會強制清理。清潔也非常簡單，水直接倒掉後，簡單用附上的刷子與清水清潔一下就完成。

最後來看操作，手把上有這電源按鈕，直接按下就可以開啟並開始使用。左方四個方形組成的圖示，是切換標準、安靜、強力與乾吸模式；另外也有電量條可以確認目前電量。

其實這台唯一的缺點就是，語音的音量太大，也無法調整音量大小。不過如果嫌太吵的朋友，可以在使用中時長按自清潔按鍵就可以關閉語音，接下來與下次使用時，就不會有語音提醒了。

吸、拖、洗三效同步，濕污乾屑一次搞定

DIKE S2 的清潔力主打就是「一次搞定」，不管是早餐掉的麥片、地上的毛髮，或是灑出來的飲料，都可以直接邊吸邊拖處理完。它的吸力有 17,000 Pa，加上刷頭每分鐘 450 次的高速轉動，基本上油漬、醬汁也難不倒它。

刷頭底部有雙刮刀設計和 18 N 下壓力，可以把多餘的水刮掉，不太會留下水痕。邊邊角角則是靠三貼邊刷處理，像桌腳邊、牆角這種麻煩的地方也不放過。

另外還有著截斷毛髮的鋸齒形結構，掉落的長髮會在這裡被截斷，可以大幅降低毛髮纏繞在滾輪上的機會，清潔毛刷更輕鬆。

實際清潔能力如何呢？直接使用番茄醬來實測，以往拖地時，對於黏稠的番茄醬根本沒辦法一次就清潔乾淨，總要來回好幾次，還要洗個拖布才能完全上地板不留痕跡。不過使用 DIKE S2，慢慢滑過番茄醬後，幾乎不留痕跡。不過建議可以針對髒污點重複兩三次，這樣可以加強清潔看不到的髒污。

真正能每天用、自己洗自己的洗地機

這台最讓人驚艷的除了清掃力外，它的自我清潔力更是讓人驚艷，有辦法自我清潔，首先就是它的充電清洗底座上，有著仿手搓設計的結構和 8,000 顆微粒，在清潔時透過滾動機身上的毛刷、加上清水沖洗，就可以達到清潔，但這還不是全部。

前面提到還會以清水一邊沖洗，這水並不是一般的清水，而是加熱到 70 度的熱水，使用熱水清潔就可以輕鬆帶走毛刷上的油污，就像是洗碗機一樣。洗完後還會以 70 度的高溫進行烘乾與消毒，如此一來不只可以深層清潔毛刷，還能避免毛刷因為潮濕發臭。

實際以沾上醬料的毛刷進行自我清潔，真的可以深層清潔乾淨。

清潔前

自我清潔後

如果想要更深入清潔滾刷、管道、刷座這些容易藏污納垢的地方，因為它本身有 IPX7 防水，所以泡水清洗也沒問題。只要拿一盆清水，取出污水箱後將刷頭放入水中，按下啟動鍵，就可以開始清潔。

水不用太深，因為浸泡清潔時水會從污水入口流出，建議在浴室內清洗，比較可以不怕噴濺。

還有一個貼心的設計，在充電清洗底座上有著滾刷的收納槽？大家應該會有疑惑，滾刷不是只要一組就好，為什麼設計了三個收納槽。其實很多朋友家裡也會有兩三支拖把，一支拖室內、一支拖衛浴、另一支拖廚房，分門別類可以讓心裡更過得去。

為了要讓大家更容易更換，要取下滾刷也設計得非常簡單，直接按下邊緣的按鈕，接著把滾刷抽出來就可以。種種更方便的機身自我清潔設計，都是讓大家可以更願意使用它來清潔環境，用最簡單的方式完成家庭清潔。

靜音與續航表現

續航力方面，它用的是 2600 mAh 電池，實際測下來大概可以用 40 分鐘左右，對一般中小坪數家庭是非常夠用。加上清潔力夠強，實測兩房一廳的小空間，大約 15 分鐘左右就可以清潔完畢。

聲音部分也表現得不錯，根據官方提供資料最低可達 70db，實測靜音模式是 70.8 分貝、標準模式是 73.9 分貝、強力模式則是 75 分貝，聲音不會太吵，日常用起來沒什麼壓力。

後記

DIKE S2 算是一台很務實的機型，把大家最在意的點都顧到了。對於有養寵物、有小孩的家庭來說，這種吸拖同步又不用清洗機器的設計，真的會讓人更願意每天都拿出來掃一下。最關鍵的是它把主打的功能真的做到了，不會只是說說。而且以它的價格來說，有這樣的清潔效率跟便利度，真的可以說是物超所值。

