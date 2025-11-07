洗完手別再烘乾 專家實驗「細菌爆量」千萬人嚇壞

百貨公司、捷運、賣場等公廁大多設有烘手機，民眾洗完手後也會用來把手烘乾，不過英國一名專家親自實驗，發現從烘手機吹出的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手烘乾等於白洗。影片吸引逾1420萬人次瀏覽，一票網友全嚇壞，直喊「以後不敢再用了」。

英國一家教育機構「Devon Science」過去曾在TikTok上傳影片，老師Ruth MacLaren將培養皿放在廁所的烘手機出風口下方，結果上面附著爆量細菌，當時立刻在社群掀起討論。

廣告 廣告

Ruth MacLaren近日決定再次進行實驗，她拿了4個培養皿，分別採集烘手機出風口、廁所空間、洗手前、洗手後用烘手機的細菌進行對照，結果發現烘手機出風口的培養皿上布滿細菌，目測比廁所環境的還多。

實驗結果顯示，上完廁所後洗手再使用烘手機，在手上留下的細菌和洗手前差不多，因此洗完手烘乾，等於白洗了。

影片曝光吸引超過1420萬人次觀看，許多網友驚呼，「以後不敢用了，只好乖乖擦手」、「天啊！再也不要用了」、「我絕對不會用那個機器」。

一名網友將影片轉發至Threads，並發文寫下「謝謝，以後不烘乾手了」。其他網友紛紛留言，「我都用烘的，自認為環保，下次還是用擦手紙擦了」、「幸好我都擦在衣服或褲子上」。

更多中時新聞網報導

黃明志捲謝侑芯命案涉毒遭逮

解除「廚餘禁餵」 陳駿季：須達成3前提

年結算新制防拆單 影響擴及480萬人