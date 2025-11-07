洗完手用「烘手機」吹乾 實驗證明細菌超多！等於白洗手了

烘手機細菌實驗，培養皿裡面的細菌結果相當驚人。圖／TikTok@devonscience

百貨公司、咖啡廳等公共場所，廁所裡的洗手台旁，有些會附設「烘手機」，讓洗完手的人可以不用擦手紙就把手弄乾，看起來好像很環保，節省了製造擦手紙垃圾。但是，英國有人經過實驗證實，發現從烘手機吹出的風，裡面的細菌比廁所空間的細菌還多，洗完手用烘手機烘乾，等於白洗手了。

英國一家教育機構「Devon Science」之前在TikTok上傳影片，專家Ruth MacLaren進行實驗，將數個培養皿接觸不同的空氣，包含烘手機吹出來的空氣、廁所內一般的空氣、手部、用過烘手機的手等等，結果令人驚訝，因為烘手機吹出來的風的細菌量超級多，比廁所中的空氣還要多，培養皿的細菌讓人看了超級倒胃口。

影片顯示，手部在清洗之前的細菌量不少，但是如果洗完手再用烘手機的話，細菌量竟然跟沒洗過的手部細菌量差不多！這個結果證實了如果洗完手再使用烘手機，那麼等於沒洗手一樣。

台大醫院兒童感染科醫師李秉穎就曾針對這個問題表示過，用擦手紙會比用烘手機好，是因為擦手紙在擦拭的過程中有摩擦作用，可以帶走細菌，而且洗手時已經洗掉大部分的細菌，如果好好洗手的話，其實還是可以使用烘手機的。

不過實驗影片一出，網友們都大感驚訝，紛紛留言表示「以後再也不用烘手機了」、「還好我從來不用烘手機」、「烘手機也太髒了吧」、「好噁心」、「培養皿裡面的細菌好嚇人」、「烘手機還是不要用了吧」、「以後只用擦手紙了」。



