洗完澡不再冷吱吱！他裝「1神級家電」後悔沒早買 眾人點頭：偉大發明

生活中心／王文承報導

一名男子近日分享，搬進新家後在浴室加裝暖風機，讓他直呼這是「最不後悔購入的家電」，冬天洗澡再也不怕冷。（示意圖／PIXABAY）

受強烈大陸冷氣團南下影響，台灣氣溫明顯下降，不少人最怕的時刻，就是洗完澡從暖呼呼的浴室走出來，瞬間冷到直發抖。一名男子近日分享，搬進新家後在浴室加裝暖風機，讓他直呼這是「最不後悔購入的家電」，冬天洗澡再也不怕冷，貼文曝光後，掀起網友熱議。

他裝1神級家電洗完澡不再冷 眾人點頭



一名男網友在社群平台《Threads》發文表示，入住新家不到一個月，最讓他有感的家電竟然是浴室暖風機，忍不住大讚是「最不後悔購買的家電」，直言冬天洗澡的幸福感大幅提升。

貼文曝光後，引發不少網友共鳴，「暖風機真的是本世紀最偉大的發明，洗完澡出來不用再冷到起雞皮疙瘩」、「真的超讚，洗澡後浴室很快就乾，跟黴菌說掰掰」、「浴室一定要裝，冬暖夏涼」、「關完水後不用再拼命穿衣服，幸福感差很多」、「記得半年清一次濾網，效果會更好」。

