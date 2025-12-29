洗完澡別亂喝！專家警告「這5種飲品」恐拖慢代謝 牛奶中了

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

洗完澡後補充水分，是許多人每天的生活習慣。不過，日本網站「tsuyaplus.jp」提醒，並非所有飲品都適合在入浴後飲用，若選錯飲品，反而可能影響身體剛建立的良好循環狀態，甚至對體重與代謝造成負擔。

為什麼入浴後要特別注意喝什麼？

入浴後應避免的飲品，大致有以下 3 個共通特點：

１、容易讓身體降溫的飲品：入浴後正是身體溫度上升、血液循環良好的時刻，若此時飲用偏寒性的飲品，可能讓身體快速降溫。

２、含有咖啡因的飲品：咖啡因可能影響入睡時間與睡眠品質，而睡眠品質下降，容易連帶影響荷爾蒙與體重調節。

３、糖分含量高的飲品：高糖飲品容易在短時間內攝取過多糖分，對夜間代謝並不友善。

入浴後應避免的 5 種飲品

1、番茄汁

番茄屬於夏季蔬果，在營養學與中醫觀點中，具有偏涼性質。因此，洗完澡後飲用番茄汁，可能會降低身體溫度，不利於維持循環狀態。同樣道理，也建議避免柑橘類或鳳梨等來自溫暖地區的果汁。

2、牛奶

不少人習慣在洗完澡後喝一杯牛奶，但牛奶同樣被認為具有降溫效果。若在身體仍處於溫熱狀態時飲用，可能會影響保溫與放鬆效果。

3、綠茶

綠茶含有較高的咖啡因，特別不適合在夜間洗澡後飲用。咖啡因可能刺激神經系統，影響入睡速度與睡眠深度。基於同樣原因，咖啡與紅茶也不建議列為入浴後的首選飲品。

4、汽水類飲料

甜度高的汽水類飲品，500毫升約含有18條方糖的糖分，容易在不知不覺中攝取過多精製糖。夜間大量糖分攝取，對身體的能量調節與代謝運作並不理想，建議避免。

5、可樂

可樂不僅糖分含量與汽水相近，還含有咖啡因，約為紅茶的三分之一左右。此外，多數人習慣冰飲可樂，更容易讓身體迅速降溫，對剛洗完澡的狀態來說並不適合。

洗完澡後，怎麼喝比較理想？

入浴後是血液循環與代謝相對活躍的時刻，若希望延續這樣的狀態，應選擇溫和、不刺激、低糖或無糖的飲品。例如：溫水、溫熱的無咖啡因花草茶、常溫的麥茶，這些選擇能幫助補充水分，同時不干擾身體的調節節奏。

