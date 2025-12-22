洗完澡挖耳朵竟是錯誤習慣！醫示警：恐把耳垢推到深處「影響聽力」

許多人洗完澡或游泳完都會習慣用棉花棒挖耳朵。（示意圖／翻攝自pexels）

許多人洗完澡或游泳後都會習慣用棉花棒挖耳朵。對此，耳鼻喉科專科醫師張嘉峻提醒，洗完頭後以棉花棒挖耳朵其實是錯誤習慣，容易將耳垢推向深處，不僅影響聽力，而且更不易取出。他也介紹較安全的處理方式，並提醒若出現疼痛、搔癢或悶塞感，應儘早就醫由專業醫師診斷。

張嘉峻醫師近日在臉書粉專發文指出，不少人在洗完頭後覺得耳朵進水、悶濕不適，第一時間就會拿起棉花棒清理，甚至覺得十分舒暢，但這其實是1種錯誤且潛藏風險的習慣。

他解釋，棉花棒進入耳道時，由於無法清楚看見耳內狀況，很容易將原本濕軟的耳垢往更深處推擠。長期下來，耳垢可能堆積在耳膜附近，不僅會影響聽力，也會讓後續清除變得更加困難。

不過，耳朵濕濕的難免會不舒服，因此張嘉峻醫師也在文中分享較安全的處理方式。例如可以透過輕拉耳朵、上下跳動，讓水分自然流出；也可使用吹風機，以冷風、低溫的方式將耳道吹乾；或者選擇讓耳朵自然風乾，雖然一開始可能不太習慣，但多數人幾天後就能適應。

最後張嘉峻醫師也強調，若耳朵出現疼痛、搔癢或悶塞感等症狀，就不應自行處理，而是應儘早前往耳鼻喉科診所，交由專業醫師檢查與診斷，才能避免延誤病情或造成進一步傷害。

