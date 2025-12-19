洗完澡「這時間內」擦乳液最保濕！皮膚科醫師認證 很多人都擦太晚

你也是乾燥肌膚嗎？或是你的家人皮膚也有這樣的困擾？乾燥肌膚洗澡，不過就是熱水沖一沖，搓洗泡泡就好？對此，皮膚科蔡逸姍醫師分享乾燥肌膚洗澡有五個重點！

1、降低溫度

用溫水，不是熱水。熱水會洗去皮膚的皮脂。而皮脂是皮膚最表層，肉眼看不到，但是卻能保護我們的皮膚，鞏固皮膚像是城牆一樣的功能，抵抗外界大多數病原體(例如細菌和髒污)，更能保住我們皮膚的水分。水溫很高時，就像平時有人會用熱水洗碗那樣乾淨，但是過度清潔可就不好。如果你洗完澡，皮膚紅通通的，持續超過五分鐘的紅，就代表你洗太燙了！

2、縮短時間

洗澡時間5到10分鐘內。有些人洗澡可能會超過半小時，甚至更久。過度清潔，一樣會使皮膚屏障功能受損。正常的清潔，通常十分鐘已經非常足夠，可以加強容易藏汙納垢的部位，例如腋下、胯下、私密處、脖子的皺褶處、耳後、腳底；皮膚比較稚嫩的部位，帶過就好，不可用力刷洗。

3、溫和沐浴產品

選用不含香料的沐浴乳或是中性皂。有些人會使用加了很多香料的沐浴產品，可能增加過敏的機會，對皮膚健康沒有太大益處。可以選用中性或是弱酸性的產品，含溫和清潔力的介面活性劑，都是可以的。

如果看不懂成份表，也可以看一下是否有標明給乾燥肌膚、異位性皮膚炎肌膚專用等標示，但並非絕對需要。至於成份是否為有機認證，並不等於清潔力溫和，還是要看成份含有什麼，才比較準確。

4、毛巾輕按乾

使用柔軟的毛巾，輕輕按乾皮膚，不要大力擦。洗完澡時，人們會用毛巾擦乾身體，可以選用纖維柔軟的厚毛巾，輕輕按壓皮膚乾燥。如果這時用大力擦的方式，也是會磨擦皮膚表面，造成傷害；此外，還有些人會用吹風機吹身體，蔡逸姍強調，熱風會使皮膚更乾，是絕對禁止的！

5、立馬保濕

洗完澡馬上擦保濕產品(霜、乳、膏、液)，可以鎖住皮表水分。有個統計，洗完澡七分鐘內擦上鎖水的產品，效果最好。因為洗完澡時，皮膚表面還有些水分，微濕的狀態，這時塗抹保濕產品效果會最好。至於怎麼樣的保濕產品，可以根據部位和天氣、個人需求來選擇。蔡逸姍建議，還是成份盡量單純、有效，比噱頭重要；而持續使用也是重點。

