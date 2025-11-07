洗手乳補充包直接倒恐爆菌！譚敦慈揭正確步驟

現代人環保意識抬頭，加上物價上漲的經濟壓力，越來越多民眾選擇購買洗手乳、沐浴乳或洗碗精的補充包來重複使用原有容器。然而，這個看似環保又省錢的習慣，若操作不當，可能會帶來意想不到的衛生問題。

「無毒教母」譚敦慈日前在節目《醫點不誇張》中提出重要警訊。她表示，根據過去的檢驗結果顯示，如果直接將補充包的內容物倒入舊容器中，瓶內的細菌量可能會出現驚人的暴增現象。這項發現讓許多習慣使用補充包的民眾感到震驚。

譚敦慈詳細說明了正確的補充包使用步驟。首先，必須等待原有產品完全用盡，不應在容器內還有殘留液體時就急著補充。接著，最關鍵的步驟是將空容器進行徹底的清洗。她建議可以使用沸水煮過容器，達到消毒殺菌的效果。清洗完成後，必須將容器完全曬乾或晾乾，確保內部沒有任何水分殘留。只有在完成這些步驟後，才能安全地將補充包的內容物倒入容器中。

廣告 廣告

譚敦慈強調，若省略這些清潔步驟，直接將補充包倒入未清洗的舊容器，可能會造成清潔用品被細菌污染。原本用來清潔的產品，反而成為細菌的溫床，使用時不但無法達到清潔效果，還可能越洗越髒，對健康造成潛在威脅。

除了補充包的使用問題，譚敦慈也提醒大眾注意洗手後的重要步驟。她指出，洗完手後務必要將手部徹底擦乾。根據研究數據顯示，若手部仍處於潮濕狀態，可能有高達百分之八十五的細菌仍殘留在皮膚表面，這意味著即使認真洗手，若沒有擦乾，清潔效果將大打折扣，等同於白洗一場。

另一個常見的錯誤習慣也引起專家關注。醫師洪暐傑針對許多民眾為了延長使用期限，習慣將洗手乳、洗碗精或沐浴乳加水稀釋的行為提出警告。他直言，這種做法存在相當大的風險。

洪暐傑醫師解釋，清潔用品在製造過程中，都經過精密的配方設計，包含固定的成分比例與防腐劑配置。這些比例都是經過科學計算，以確保產品的清潔效果與保存期限。當民眾自行加水稀釋時，不僅會破壞原有的成分比例，導致清潔效果大幅降低，更嚴重的是，加入的自來水可能含有微生物，而稀釋後的防腐劑濃度降低，無法有效抑制細菌與黴菌的生長。

廣告 廣告

這些看似微小的生活習慣，實際上對健康有著不容忽視的影響。專家們的提醒讓民眾了解到，環保與省錢固然重要，但正確的使用方式更是關鍵。只有在確保衛生安全的前提下，使用補充包才能真正達到環保又健康的目的。

更多品觀點報導

新北擴大禁止旅宿免費提供一次性用品！礦泉水、免洗餐具都不行

2025世界機關王大賽世界賽 高市前峰國小勇奪銀獎與銅獎

