洗手小心！實驗揭烘手機「恐怖細菌量」 千萬人嚇壞：不敢用了

生活中心／倪譽瑋報導

英國教育機構實驗，烘手機吹出的風（左下）、在廁所裡揮一揮（左上）、洗手前的手（右上）、洗手完再用烘手機烘乾的手（右下），個別放培養皿中細菌的生長結果。（圖／翻攝自抖音＠devonscience）

洗手注意！日前英國專家針對烘手機與廁所中的細菌量展開實驗，結果顯示烘手機吹出的風細菌含量極高，即使手洗完了，吹乾後的細菌量仍和未洗手前一樣。影片讓數千萬人驚呼「以後不敢用了」；也有部分人提出，實驗並不嚴謹，烘手機清潔程度不明、也沒測試擦手紙的細菌量。台灣醫師則認為，擦手紙或烘手機其實都可以，要避免手部過量細菌的關鍵，在擦乾（烘乾）前的洗手步驟要確實。

英國實驗曝：廁所中烘手機出風細菌量最高

先前英國教育機構「Devon Science」曾指出，烘手機吹出的風其實細菌量很高，機構的專家Ruth MacLaren進行實驗，將培養皿放在廁所的烘手機出風口，吹完後再等細菌生長，結果發現數量非常多。

如今Ruth MacLaren再進行對照實驗，拿了4個培養皿，採集烘手機出風口、廁所大空間（用培養皿在空中晃一晃）、洗手前的手、洗完手後用烘手機的手，這4處的細菌。結果發現，廁所中的空氣細菌量很少，反而是烘手機出風口吹出的長了滿滿細菌。

網友震驚洗手後不敢再用 也有人質疑實驗不嚴謹

值得注意的是，洗手前的手培養出的細菌量稍多；而洗完手後再用烘手機，細菌量竟然和沒洗過差不多。目前實測影片已破1000萬人觀看，許多網友驚呼「所以我最好還是擦乾它們（手）」「好吧，我以後再也不用烘手機了」；也有人提出實驗不嚴謹，「需要測試一下洗手後自然晾乾，看看手上是否有細菌」、「沒測用紙巾擦乾」。

影片也被轉發至社群平台Threads，網友們驚呼「謝謝，以後不烘乾手了」、「我知道烘乾機烘完手後沒有比較乾淨，所以我洗完手從不用烘乾機」；也有人認為不必過於擔心，「一般正常人本來就該為了健康常洗手，所以手不會像培養皿一樣放好幾天長出黴菌」、「烘手機的風吹出來會長菌是事實，但不等於烘手機內部很髒」。

台灣醫師的看法？

過去台大醫院兒童感染科醫師李秉穎曾提出，用擦手紙比烘手機好，主要是因為細菌、病毒會附著在手上，擦手紙可以產生物理摩擦作用，有較好除菌效果。但不論使用烘手機還是擦手紙，手部清潔的關鍵，應在於洗手時要有足夠的摩擦，透過搓洗達到移除病毒的目的，若是洗手步驟有做好「使用烘手機是沒有太大問題的」。

長庚醫院毒物科醫師顏宗海則提醒，雖然在廁所被殘存病菌感染致病的可能性不高，但就怕烘手機清洗不確實，反而藏了一堆細菌，「如果不乾淨的烘手機，也擔心會藏汙納垢」使用前可留意機器是否有清潔乾淨。

