洗手後愛用烘手機？專家實驗見爆量細菌 眾人嚇壞：不敢用了

英國教育機構「Devon Science」的女老師Ruth MacLaren做實驗，發現烘手機的細菌比廁所空間細菌還多，不少人看完驚呼以後不敢再用了。（圖／翻攝自TikTok／devonscience）

捷運、賣場或百貨公司的公廁大多附設有烘手機，提供民眾洗手後可以把手烘乾。近期英國一名專家特地到公廁實驗，意外發現烘手機吹出的細菌數量比廁所空間還多，如果民眾用烘手機烘乾手等於手也白洗了。影片曝光後，一眾網友看完直呼，「以後不敢再用了」。

英國一家教育機構「Devon Science」曾在影音平台分享發現廁所烘手機上，附著爆量細菌的影片，一度引發熱烈討論。近日先前做實驗的女老師Ruth MacLaren再次進行實驗，用4個培養皿，分別採集烘手機出風口、廁所空間、洗手前、洗手後用烘手機的細菌進行對照。最終發現烘手機出風口的培養皿布滿細菌，比廁所環境還多。

實驗結果可見洗手前的培養皿細菌，和洗完手後用烘手機的細菌量差不多，換句話說，洗手後用烘手機烘乾，等於沒有洗手。影片目前已超過1400萬人次觀看，底下更有上萬則留言討論，網友們紛紛驚呼，「以後不敢用烘手機，乖乖用擦手紙」、「天啊！超喜歡用烘手機，發瘋」；有人則表示，「好險我本來就不愛用」、「絕對不會用這種機器」。

有台灣網友將影片分享到社群平台Threads，引發熱烈討論，「以前就聽過烘手機不乾淨，所以我洗手都不用烘手機」、「哇好險我都用衣服或褲子擦乾」、「謝謝，以後不烘手了」；但有網友不以為意，「正常人的手不是培養皿，放好幾天長出黴菌，只是實驗罷了，想用就用，不想用就不要用」。

