洗毛衣別丟洗衣機！家事達人揭「正確步驟」：不縮水、不變形

記者鄭玉如／台北報導

家事達人陳映如分享清洗秘訣，毛衣裝入洗衣袋浸泡10分鐘，輕壓清洗後沖乾淨，脫水30秒再吊掛晾乾。（示意圖／PIXABAY）

全台氣溫驟降，不少人拿出毛衣禦寒，但毛衣穿髒了，該如何清洗？家事達人陳映如分享洗毛衣秘訣，首先在臉盆加入水及適量洗衣精，接著將毛衣放入洗衣袋，再浸入盆中泡10分鐘，用雙手輕壓洗衣袋約20下，最後沖洗乾淨即可，脫水約30秒後再吊掛晾乾。

陳映如在臉書粉專指出，最近天氣變冷，穿毛衣的機會增加，而毛衣穿過後若要清洗，其實並沒有想像中困難。首先檢查洗衣標籤，確認是否可水洗或手洗，若看到「水盆打叉」的標示，代表只能乾洗，千萬不要自己下水，而洗劑可選擇冷洗精，沒有的話，也可用洗髮精代替。

陳映如說明清洗步驟，先檢查是否有明顯髒汙，用少量洗劑直接點在汙垢處，接著在臉盆注入水，並加適量洗衣精，毛衣裝入洗衣袋浸泡約10分鐘，用雙手輕壓洗衣袋約20下，利用水流帶走髒汙並清洗乾淨，若想讓毛衣更柔軟，可再用「清水、少量柔軟精」浸泡一下。

脫水與晾曬也是重點，毛衣洗好後，裝入尺寸剛好的洗衣袋，避免脫水時造成拉扯，而脫水時間約30秒即可；脫水後先整理肩線與接縫，晾曬建議「平放」，可使用晾衣網或在桌面鋪厚浴巾再平鋪毛衣，半乾後吊掛晾乾也可以，但絕對不要用「搓揉」的方式清洗，容易造成縮水、變形、起毛球。

