洗澡中「水管突炸裂」蓮蓬頭噴飛！徐若瑄嚇壞：如果是兒子，後果不堪設想

女星徐若瑄近日在社群分享一段深夜的居家驚魂記，透露自己差點在浴室遭遇嚴重意外。她表示，當時只是準備洗澡，沒想到牆壁內的水管竟突然爆裂，高壓水柱瞬間噴出，連整根蓮蓬頭都被震飛，現場一片混亂，讓她當場忍不住驚呼：「尬的！」

徐若瑄回憶，事發當下水柱突然從牆中沖出，所幸她沒有正面站在水管破裂的位置，否則如果被近距離水柱直接噴到，「估計肋骨會斷，頭也會被砸到」，後果難以想像。情急之下，她立刻壓住銀色的淋浴柱並關掉水源，才讓這場突如其來的意外停了下來。

徐若瑄PO照寫下事件經過。（圖片來源：IG vivianhsu.ironv）

事後回想這一幕，徐若瑄坦言仍心有餘悸，但腦中浮現的第一個念頭，並不是自己的安危，而是慶幸：「老天，謝謝您，讓它是發生在我身上。」她指出，洗澡往往是一天中最放鬆、最沒有防備的時刻，若是在10歲兒子洗澡時遇到這樣的突發狀況，可能根本來不及反應，後果不堪設想，令她想到都還會驚怕，「睡前跟天講好了，如果註定要有什麼，請讓我代他。」字裡行間流露出對孩子的擔心與不捨。

徐若瑄最慶幸的是事情沒發生在兒子身上。（圖片來源：IG vivianhsu.ironv）

為了提醒大家注意居家安全，徐若瑄也在限時動態中曝光浴室畫面，標示出水柱炸開的位置，提醒粉絲「不要以為在家裡就一定安全」，呼籲大家定期檢查家中的水管與設備，避免類似意外發生。

