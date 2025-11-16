洗澡也能變美！秋冬靠3招「全身潤出光」

（圖／Pixabay）

天氣變乾、風也開始冷颼颼，皮膚是不是開始緊繃、發癢、脫屑？別急～其實只要在日常「洗澡」 和「擦乳液」上下點小功夫，就能讓全身重新發光。





首先，洗澡溫度真的超關鍵！別貪熱氣騰騰的爽感，水太熱會把皮脂洗光光，導致越洗越乾。建議控制在約37～40度C、時間別超過15分鐘。清潔產品挑「無皂鹼、低刺激」的乳狀或油狀沐浴露，像是含神經醯胺、胺基酸或燕麥萃取的都很溫和。





洗完後擦毛巾千萬別用力搓！輕拍至半乾、趁皮膚還「微濕」時立刻擦乳液，這時候吸收力最強！質地上建議秋冬選比較「厚一點」的乳液或乳霜，含有神經醯胺、乳木果油、透明質酸、積雪草都很棒，能鎖水又修護皮膚屏障。

怕麻煩？可以準備「噴霧式身體油」放在浴室門口，洗完立刻噴一下再擦乳液，雙重鎖水更持久。





一週一次，來點溫和去角質（AHA、酵素類都行），讓後續保養更吸收。晚上睡前還可以試試「厚敷法」：在小腿或手肘乾燥處塗厚厚一層乳霜，包上棉襪或毛巾睡一晚，隔天摸起來嫩到不行！





最後，別忘了環境也要保濕：開暖氣或冷氣時加台加濕器、或放盆水，維持室內濕度在50%左右。只要這幾招做到，秋冬乾癢OUT，全身都會閃著柔亮光