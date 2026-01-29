洗澡太吵釀命案！台南廚師深夜刺死鄰居 呆坐1小時自首「我殺人了」

台南市新化區29日凌晨發生凶殺案，王姓男子持刀刺死鄰居，遭到警方逮捕。（翻攝畫面）

台南市新市區29日凌晨驚傳凶殺案。一名50多歲、從事廚師工作的王姓男子，疑因不滿鄰居深夜盥洗聲音過大影響睡眠，與42歲蘇姓男子爆發激烈衝突，王男竟持刀朝對方心臟猛刺，造成蘇男當場死亡。案發後約1小時，王男主動報警自首，向警方表示「我殺人了」，全案已依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦。

生活噪音成殺機？

警方調查，案發地點位於新市區永福街一處透天厝改建的出租公寓，內部隔成多間套房，住戶出入複雜。王男與蘇男同為租屋住客，長期因生活習慣不同產生嫌隙。當天凌晨，蘇男盥洗時發出的聲響再度吵醒王男，王男憤而出門理論，雙方在走廊發生口角，隨即升級為肢體衝突。

衝突過程中，王男返回房間拿出尖刀，朝蘇男胸口連續攻擊。蘇男中刀後倒地不起，現場血跡斑斑。王男事後疑似驚覺闖下大禍，呆坐現場，約1小時後自行報警。

台南市消防局指出，凌晨1時53分接獲110轉報，指新市區永福街發生創傷救護案件，救護人員到場時，發現蘇男上半身軀幹多處銳器穿刺傷，因傷勢過重導致缺血性休克，已明顯死亡，未送醫，後續交由警方處理。

自首能減輕刑責嗎？動機仍待釐清

善化警分局獲報後，立即派員封鎖現場採證，並以現行犯身分逮捕王男。警方指出，王男犯案後主動報案，是否構成自首，仍須由檢方依法認定。由於案發於深夜，警方已於上午完成初步筆錄，相關行凶動機與衝突細節，仍有待進一步釐清。

