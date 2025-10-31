「洗澡得套塑膠袋」傷口潰爛十多年！ 禍首竟是靜脈曲張
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
61歲賴姓男子，十多年前右足踝因受傷留下傷口，沒想到竟遲遲無法癒合，這些年輾轉於各家外科診所，洗澡時還必須用塑膠袋將整個小腿包起來，以防水分進入造成潰爛惡化，數月前傷口已經擴大至巴掌大小，醫師懷疑與靜脈曲張有關，建議轉診心臟外科求診，這才發現是靜脈瓣膜閉鎖不全所致，手術後傷口順利痊癒。
收治病人的員榮醫院心臟外科主任賴金湖表示，檢查發現，男子靜脈瓣膜嚴重閉鎖不全，導致下肢血液回流受阻、靜脈壓力升高，尤其足踝部位壓力最大，易引起慢性傷口無法癒合。
值得注意的是，賴金湖說，男子小腿至大腿靜脈嚴重擴張，直徑甚至達1公分，瓣膜功能喪失，一旦久坐或站立，血液就會逆流、堆積於足踝，形成惡性循環，最終造成「活動性潰瘍」，屬靜脈曲張分級中最嚴重的第6級。
醫療團隊與家屬討論後，決定採用微創手術，藉由超音波導引將雷射纖維導管自足踝送入淺層靜脈，再以鐳射產生熱能封閉靜脈，使血流不再逆流至下肢，減輕靜脈壓力，一個月後新肉長出；兩個月後傷口完全癒合，患者終於能安心洗澡及日常運動。
賴金湖提醒，靜脈曲張常見症狀包括下肢腫脹、酸痛、搔癢感，嚴重時會出現靜脈扭曲鼓脹、皮膚色素沉著及溼疹變化，若不治療恐進一步惡化為難癒合潰瘍。民眾若有相關症狀，應及早就醫心臟外科或血管外科門診，接受超音波評估，及早治療可避免慢性傷口帶來的生活困擾。
照片來源：員榮醫院提供
