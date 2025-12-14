洗澡時間不對竟更臭？專家曝元兇：不是汗水竟是「1物」 一票人都洗錯

實習記者藍子瑄／綜合報導

「早上洗澡好，還是晚上洗澡好？」一直是不少人討論的話題。有人習慣起床後沖個澡，能立刻清醒、精神奕奕迎接新的一天；也有人選擇睡前洗澡，洗去一整天的疲勞、幫助放鬆入睡。國外研究指出，兩種洗澡時間其實各有好壞，雖然沐浴能清除皮膚上的污垢、減少體味，但若床單與枕頭套沒有定期清洗，就算洗完澡才上床，也不代表真的乾淨。

根據外媒《The Conversation》報導，微生物學家指出，多數人以為「汗水會臭」，其實真正的元兇是皮膚表面的細菌，特別是葡萄球菌，它們分解汗水後產生含硫化合物，才會出現刺鼻體味。

專家進一步分析，白天外出時，身體與頭髮難免沾染空氣中的污染物、灰塵與花粉，晚上洗澡確實能洗掉白天累積的汗水與過敏原，讓床鋪相對乾淨，但即使睡前剛洗完澡，夜間仍會流汗，皮膚上的微生物會持續分解汗水，使細菌在床單上滋生。

此外，睡眠過程中皮膚細胞仍會不斷脫落，成為塵蟎的食物來源。若床單沒有定期清洗，不僅容易累積細菌與異味，塵蟎排泄物也可能引發過敏反應，甚至加重氣喘症狀。專家提醒，若寢具清潔頻率不足，睡前洗澡的清潔效果其實會大打折扣。

相較之下，早上洗澡能洗去夜間沾染在身上的汗水、細菌與死皮細胞，特別是在床單不夠乾淨的情況下更為重要。微生物學家指出，早上洗完澡再穿上乾淨衣物，身體的細菌量會較低，也可能讓體味在白天維持得更久、更清爽，因此從微生物角度來看，他更推薦「白天洗澡」。

不過專家也強調，洗澡時間並非唯一關鍵，床上用品的清潔頻率同樣重要。無論選擇早洗或晚洗，都應至少每週清洗一次床單與枕頭套，以去除汗水、細菌，才能真正維持良好的衛生狀態。

