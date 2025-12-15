洗澡選早上還是晚上？專家曝最佳時段：減少體味

每個人生活習慣不同，洗澡時間也各異，微生物學家研究發現，雖然晚上洗澡可清除白天的髒汙，但睡眠中仍會出汗，皮膚細菌持續滋生，隔天早上仍可能出現體味，相較之下，早上洗澡不僅能清除夜間積累的汗水和細菌，還能有效降低體味生成，並減少床單與枕套上的過敏原附著，讓整天保持清爽與衛生。

根據外媒《The Conversation》報導，微生物學家表示，洗澡是維護個人衛生的重要步驟，無論選擇早上或晚上，都能清除皮膚表面的汗水、皮脂和髒汙，降低皮膚感染及紅疹，也能抑制體味產生。

但微生物學家指出，體味並非來自汗水本身，而是皮膚表面的細菌，尤其是葡萄球菌分解汗水後產生的含硫化合物，才是刺鼻氣味的主因，白天活動時人體與頭髮容易附著灰塵、花粉等過敏原，汗水與油脂也會累積，部分甚至轉移到床單與枕套上。

微生物學家提到，晚上洗澡雖可清除白天髒汙，但睡眠中仍會出汗，皮膚細菌持續滋生，隔天早上仍可能出現體味，若床單與枕套未定期清洗，夜間洗澡的清潔效果也會大打折扣，細菌、皮屑及塵蟎排泄物仍可能附著皮膚，增加過敏及氣喘風險。

微生物學家認為，早上洗澡能清除夜間累積的汗水、細菌和脫落角質，穿上乾淨衣物時也可減少攜帶微生物量，還有助於抑制細菌分解汗水，讓人整天保持清新，但強調每個人生活習慣不同，洗澡時間非唯一關鍵，最重要的是定期清洗床單與枕套，建議至少每周一次，以徹底清除汗水、細菌、皮屑與黴菌孢子，確保睡眠與身體衛生。

