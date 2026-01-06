洗澡開1家電「全程暖呼呼」 大票推4實用功能：裝了不後悔

一名男子近日搬入新家，直呼浴室暖風機是「最不後悔購入的家電」，冬天洗澡再也不會冷到發抖，貼文引發共鳴，不少人表示，除了保暖，暖風機還具備烘乾、防黴、照明等多項功能，非常實用，網友建議洗澡前先開暖風機，再打開熱水，全程暖呼呼，且浴室快速乾燥，有助防止黴菌滋生，已成為許多家庭浴室的標配。

原PO近日於Threads發文指出，入住新家不到一個月，最有感的家電竟是浴室暖風機，直呼是「最不後悔購買的家電」。

文章曝光後，許多網友分享使用經驗，指暖風機功能多樣，不僅洗澡時保暖，也可作為小夜燈，對於沒有對外窗的浴室尤其實用，也有人建議天冷時洗澡前先開暖風機，再打開熱水，整個浴室都會迅速暖和，提升舒適度，認為暖風機已成為浴室標配；另有網友提醒，暖風機需定期清理濾網，避免灰塵堆積影響效率。

網友紛紛留言，「暖風機真的是本世紀最偉大發明，洗完澡出來不用再冷到起雞皮疙瘩了」、「洗澡全程熱呼呼的」、「真的超讚！洗澡出來不會冷，而且浴室超快就乾，跟黴菌說掰掰」、「我家也有，冬天洗完澡完全不冷、晚上廁所還有小夜燈，洗完澡還可以抽風＋乾燥，不留水漬，超讚」、「記得半年要清一次濾網」、「裝了真的不後悔」。

