洗澡驚魂！徐若瑄洗一半「蓮蓬頭突炸開」 慘況曝光：肋骨會斷

娛樂中心／蔡佩伶報導

女星徐若瑄當年以少女團體身分踏入演藝圈，後來不只音樂事業有發展，還跨足戲劇圈，推出不少電視劇、電影作品，吸引許多粉絲喜愛。今（10日）徐若瑄透過限時動態分享洗澡驚魂記，透露洗到一半蓮蓬頭竟炸開，直呼當下若被水柱近距離噴到：「估計肋骨會斷掉」。

徐若瑄曝光一張浴室環境畫面，表示昨日深夜洗澡時，牆壁內的水突然炸開，連帶導致蓮蓬頭承受不了一起炸開，而徐若瑄也緊急壓住淋浴的柱子並將水關閉，她也慶幸自己沒有剛好站在水柱正前方，嚇壞吐心聲：「估計肋骨會斷掉，頭也會被砸到」，認為後果恐怕不堪設想。

廣告 廣告

此外，徐若瑄也表示幸好這起危險事件不是發生在兒子身上，深怕孩子面對意外會來不及反應，經此一事，徐若瑄呼籲大家為了預防意外，應該多檢查家中設備，「別以為在家就安全」。

徐若瑄曝光洗澡驚魂。（圖／翻攝自徐若瑄IG）

更多三立新聞網報導

CORTIS才唱到一半...金唱片轉播突進廣告 網緩頰曝「後續發展」

曹西平靈堂開放首日！0親友、藝人前往悼念 「現場狀況」他全說了

還記得他嗎？17年前演王識賢小時候爆紅 童星劉羽謙長大「超狂身分」曝

11年「阿滴英文」走入歷史！阿滴突拋震撼決定：不希望觀眾困惑

