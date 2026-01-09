洗澡「流水聲」太吵！ 女竟怒朝鄰居家門潑紅墨水

台北市一名黃姓女子因不滿同樓層鄰居洗澡時產生的流水聲響，長期受到干擾卻無法改善，憤而持紅墨水朝鄰居家門口潑灑。（圖／東森新聞）





台北市一名黃姓女子因不滿同樓層鄰居洗澡時產生的流水聲響，長期受到干擾卻無法改善，憤而持紅墨水朝鄰居家門口潑灑。台北地方法院審理後，依恐嚇危害安全罪判處黃女拘役30天，得易科罰金3萬元。



據了解，事發地點位於台北車站正對面的一棟住宅大樓。警方調查發現，黃姓女子與被害人住在同一層樓，雙方因噪音問題素有嫌隙。監視器畫面顯示，案發當時黃女身穿黑衣，手持裝有液體的瓶罐，怒氣沖沖地走向鄰居家門口潑灑紅墨水，隨後才悠哉離去。被害人返家後驚見門口景象，嚇得連忙報警處理。

判決書指出，黃女指控對方每次洗澡都會發出巨大的流水聲，令她長期不堪其擾。她聲稱雖然曾多次報案，也向社區管委會反映過相關問題，但遲遲無法獲得改善，在求助無門且情緒失控下，才會做出潑灑紅墨水的脫序行為。



針對大樓管線噪音難解的問題，工程行業者陳先生分析，如果噪音源自管道間，理論上可以用保護管包覆管路來達到隔音效果；但他進一步指出，大樓管路結構複雜，管線頂端不一定設有維修孔，若要進行改裝工程，實際施工不僅有難度，也可能對其他住戶造成不便。



關於黃女潑灑紅墨水的行為觸法原因，非本案委任律師李育昇解釋，紅墨水在一般社會觀念中，常與黑道討債、暴力威脅或血腥等負面形象連結；若只是單純潑灑一般飲料，通常較難被認定有恐嚇意圖，但潑灑紅墨水足以導致他人心生恐懼，因此構成恐嚇危害安全罪。



鄰居之間難免因生活習慣產生摩擦，黃女此次因無法容忍噪音而衝動行事，不僅原本的問題未能解決，還讓自己背上刑事前科，得不償失。

