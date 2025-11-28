洗熱水澡先沖頭會中風？別糾結洗澡順序，國健署曝1動作才真要命

網路上謠傳「洗澡順序」有害心血管健康，如果習慣先洗頭，很可能會增加中風風險，但其實比起洗澡順序，多注意保暖、預防血管因為溫差劇烈收縮更關鍵！如果洗澡能躲過幾個地雷時段、控制水溫適中，就連洗澡前後多喝一杯水，都能幫助你洗得更「安」心。（編輯推薦： 日夜溫差多1℃就會增加死亡率！日常3招調節體溫就是在保命 ）先洗頭容易中風？國健署：比起洗澡順序「這1事更傷心」

網傳「老人家冬天洗澡必須由腳往頭洗，先洗頭容易中風，因為頭部潮濕和寒冷時，血液將流向頭部取暖。如果血管收窄，很可能會導致血管破裂…」但國健署闢謠，目前並沒有任何實證顯示洗澡順序和腦血管疾病有直接關係。

與其糾結洗澡順序，不如多多留意「溫差」。國健署提醒，溫差過大可能引發血壓異常、血液黏稠或血管的不正常收縮等現象，而血管彈性不佳的長輩、或是心血管疾病患者，容易因為溫差引爆各種風險，因為醫學研究顯示，與腦血管風險比較有關的，反而是「短時間過於激烈的周遭溫度變化」！（編輯推薦： 他洗澡堅持「1習慣」突昏倒滿地血！心臟最怕溫差...夏天沖澡6關鍵自保 ）

也就是說，像清晨起床離開被窩、由溫暖的室內走至寒冷的室外、這類「氣溫驟降」的情境，其實更要注意。建議冬天洗澡時，如果剛從寒冷戶外進到溫暖室內，應先確保身體回暖，再洗熱水澡，比較不會導致血管劇烈擴張；洗完熱水澡也不要馬上進到低溫冰冷的空間，以免血管急遽收縮，增加心血管疾病發生率，如果有使用電暖器等保暖設備時，也要注意用電安全。

洗澡洗錯竟可能傷身！注意5個洗澡重點避免頭暈、傷血管

洗澡不僅得特別留意溫差過大，包括洗澡的時機、浴室的空氣流通及水溫，都是讓我們安全出入浴室的關鍵！高齡醫學專家傅裕翔醫師曾在臉書撰文列舉出「洗澡時需要注意的5大要點」，包含不要洗太冷或太熱的水，吃太飽或肚子太餓的時候都先不要洗澡，以及適時喝杯水補充流失的水分，不管是自己洗澡、或是幫長輩洗澡都受用。

勞動前後不要洗澡 勞動過後，建議休息一下再洗澡，否則容易引起心臟、腦部供血不足、頭暈；如果洗完澡後沒有休息、立刻進行勞動，也會加重不適症狀。 吃太飽/肚子餓時不要洗澡 飯後洗澡會使較多的血液流向體表，導致腹腔內的血液供應不足以消化，引起低血糖、頭暈；而空腹洗澡會使表皮血管擴張、腦組織的血液循環減少，增加頭暈、噁心的風險。 洗澡時間避免過長 當洗澡時間越長、浴室內的二氧化碳就會越多，再加上室溫升高，高血壓、冠心病患者就容易發生腦中風和心肌梗塞，而肺氣腫、哮喘病患者則可能會感到呼吸困難。 水溫要適中 老化會使血管失去彈性、身體調節溫度的功能也會變差，一旦水溫太高或太低，都可能造成健康危險，建議將水溫控制在38～40℃之間最合適。 洗澡前後喝杯水 洗澡過程中水分快速流失、容易感到口乾舌燥，甚至進而造成身體不適，因此建議洗澡前先喝一杯溫水，在洗完澡之後最好再喝水，適度幫身體補水。



