洗產地遭起訴仍狂標國防部案？！王鴻薇：同負責人公司 1年拿下近億標案

【警政時報 包克明／臺北報導】國防採購審查再度引發外界質疑！國民黨立法委員王鴻薇今(17)日主持「太誇張！洗產地被起訴廠商竟標國防部近億標案」記者會，揭露曾因「洗產地」爭議遭中科院解約、停權的「豐益國際聯合公司」陳姓負責人神通廣大，儘管遭桃園地檢署以詐欺未遂等罪嫌起訴，卻仍能持續承攬國防部近億元標案，誇張程度令人咋舌。

王鴻薇今日主持「太誇張！洗產地被起訴廠商竟標國防部近億標案」記者會。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇指出，豐益國際聯合公司陳姓負責人今年（114年）6月遭桃園地檢署以詐欺未遂、行使業務登載不實文書罪起訴，卻仍能持續承攬國防部標案，甚至透過其名下其他公司投標，合計在今( 114)年度已取得30件國防標案、累計金額高達 9,194 萬元，讓外界質疑政府採購管制根本形同虛設。

曾因「洗產地」爭議遭中科院解約、停權的「豐益國際聯合公司」陳姓負責人神通廣大，儘管遭桃園地檢署以詐欺未遂等罪嫌起訴，卻仍能持續承攬國防部近億元標案。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇表示，事實上，該公司早在去年 4 月遭揭露以中國大陸製品偽裝為飛彈材料產地，遭中科院終止合約、列入管制名單，但陳姓負責人仍以「久宜機械」及「永冠應材」 等公司名義投標，持續得標國防訂單，其中，久宜機械獨得25 件標案，顯示現行採購審核可能存在「以不同公司名稱規避管制」漏洞。

豐益國際聯合公司在遭起訴後於 10月13日再度取得國防部空軍司令部標案。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇質疑，既然相關公司及負責人已涉及偽造及詐欺案件，理應列為拒絕往來對象，為何仍能在遭起訴後於 10月13日再度取得國防部空軍司令部標案，甚至維持高度中標率？「這樣的狀況不只誇張，更是危及國防安全，國防部不能一再以『不知情』回應！」

久宜機械、九鼎聯合及豐益國際聯合三家公司同地址、同負責人，疑「以不同公司名稱規避管制」。(圖／王鴻薇國會辦公室)

王鴻薇強調，國防部先前曾於質詢中承諾會配合中科院黑名單資訊，並強化採購審核，但從最新資料顯示疑似 無有效交叉查核機制，導致業者可透過多家公司身分迴避停權，形同把法規當「形同虛設」。

王鴻薇呼籲，國防部應提出說明並檢討採購規範，包含：是否針對負責人身分進行跨公司聯審；是否建立跨部會黑名單資料庫；是否啟動全案調查與暫停進一步投標資格。她說，「這不是單一採購瑕疵，而是國防供應鏈安全漏洞。」。

