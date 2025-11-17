洗產地遭起訴後 「豐益」再攬國軍近億標案

4年前，一間名為「豐益」的公司，承攬中科院的飛彈火箭「過氯酸銨半成品」標案，得標金額超過2.8億元，卻引進陸製原料，經越南洗產地後交給中科院，在今年6月，這間公司的陳姓負責人已遭起訴。但現在又有立委爆料，這位負責人名下的3間公司，今年再度承包國防部的標案，總額將近一億元。

國民黨立委王鴻薇揭露，豐益國際聯合公司的陳姓負責人，因洗產地被起訴後，再度承包國防部標案。(圖/TVBS)

高速長程巡弋飛彈的研發對國防至關重要，中科院為突破關鍵技術可說費盡心力。然而，如此重要的國防工程，卻被爆出有得標廠商，從大陸引進材料後到越南洗產地的情況，這間廠商的陳姓負責人，今年6月已經被起訴。

如今，立委王鴻薇再揭露質疑，這家有問題且負責人已被起訴的公司，仍能在陸海空軍各單位得標。根據王鴻薇辦公室提供資料顯示，陳姓負責人名下的3間公司持續承包國防標案：豐益國際承包空軍陸軍標案金額710萬元；永冠應材承包3件空軍標案金額約2000多萬元；久宜機械則陸海空通吃，標案總額6400多萬元，總額高達9195萬元。特別值得注意的是，今年6月豐益公司被桃園地檢署起訴後，國防部才公布豐益得標空軍680萬元標案。

王鴻薇強調，這已經確定是弊案，應該接受調查。她還指出，去年國防部曾允諾會將中科院提供的黑名單廠商納入考量，但如今卻再度讓同一位負責人承攬標案。這種情況令人質疑國防採購制度的嚴謹性，也凸顯國防自主道路上的重重障礙。對於此事，豐益公司截稿前並未回應，而軍方則表示正在了解當中。

