洗產地還獲近億標案 王鴻薇：國防部應交代

▲國民黨立委王鴻薇踢爆，「豐益公司」被發現洗產地後，仍持續承攬國防部標案。（圖／NOWNEWS攝影中心）

[NOWnews今日新聞] 國民黨立委王鴻薇今（17）日召開記者會，會中踢爆，去年4月曾經開記者會爆出，承攬採購中科院飛彈製造原物料的「豐益公司」，被發現洗產地後仍持續承攬國防部標案。該公司陳姓負責人在今年6月果然被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。但卻還能在起訴後，繼續獲得標國防部標案，且陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、將近1億。王鴻薇直言，國防部應該給外界交代。

王鴻薇今天召開「太誇張！洗產地被起訴廠商竟標國防部近億標案」記者會，她指出，去年4月曾經開記者會爆出，承攬採購中科院飛彈製造原物料的「豐益公司」，被發現洗產地後，仍能夠持續承攬國防部標案。該公司陳姓負責人在今年6月，果然被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。但從政府採購網竟然發現該廠商在起訴後，仍能得標國防部標案，而且陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、將近1億。

王鴻薇提到，國防部不知道是沒管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該廠商不只在去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案卻仍由該廠商得標。沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商竟還能一再得標。

王鴻薇指出，去年4月就在記者會爆出，廠商「豐益國際聯合公司」外購飛彈原料，用大陸製品洗產地遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用「久宜機械」、「永冠應材」等同負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有委員向國防部長質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

王鴻薇認為，沒有最離譜，只有更離譜，查了一下政府採購網，光114年，陳姓負責人用「豐益」、「久宜」、「永冠」等三家公司的名義就承攬國防部30件標案，金額達9194萬。因為「豐益公司」雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用「久宜機械」的名義投標還得標了25案標案，真是誇張又狡猾。

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和《政府採購法》看沒有，明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

▲陳姓負責人總共3家公司在114年得標的國防部標案就達30案、將近1億。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲去年4月王鴻薇曾經開記者會爆出承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後仍能夠持續承攬國防部標案。（圖／王鴻薇辦公室提供）

▲該公司陳姓負責人在今年6月果然被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。（圖／王鴻薇辦公室提供）

