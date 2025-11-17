洗產地黑名單廠商 王鴻薇批：再取得國防部標案近億元

針對洗產地被起訴的廠商，竟然還繼續獲得國防部近億元的標案，國民黨立委王鴻薇今（17）日上午召開記者會，痛批對於列為拒絕往來戶的黑名單廠商，國防部竟然不離不棄、讓其繼續得標，必須給外界交代。

王鴻薇記者會。(圖/中天新聞)

王鴻薇表示，去年4月曾經開記者會爆料，承攬採購中科院飛彈製造原物料的豐益公司，被發現洗產地後，仍能夠持續承攬國防部的標案。該公司陳姓負責人在今年6月果然被桃園地檢署依詐欺未遂、行使業務登載不實文書等罪名起訴。

王鴻薇強調，但是從政府採購網上竟然發現，該廠商在起訴後仍能得標國防部的標案，而且陳姓負責人總共3家公司在2025年得標的國防部標案就高達30案、金額將近1億元。她質疑，明明應該已經是拒絕往來戶的廠商，到底是什麼原因，才能夠讓國防部如此愛用，在被發現洗產地、被起訴後，依然能夠不離不棄？國防部沒有責任嗎？

豐益公司。(圖/中天新聞)

王鴻薇說，國防部不知道是沒有管制，還是管制讓廠商有很大的漏洞可以鑽。該家廠商不只在她去年開記者會爆料後仍能夠持續得標，今年6月桃園地檢署將陳姓負責人起訴後，10月13日國防部空軍司令部公布的採購案，卻仍由該廠商得標。她表示，沒想到被停權、被起訴的黑名單廠商，竟還能一再得標。

王鴻薇指出，去年4月就在記者會爆料，豐益國際聯合公司外購飛彈原料用大陸製品洗產地，遭中科院解約、停權。結果該廠商陳姓負責人竟能用久宜機械、永冠應材等同一負責人其他公司的名義，持續承攬國防部的標案。過去有立委向國防部長質詢時，國防部也承諾會請中科院將黑名單廠商給予國防部管制。

王鴻薇痛批，沒有最離譜，只有更離譜，查了一下政府採購網，光2025年，陳姓負責人用豐益、久宜、永冠等3家公司的名義就承攬國防部、空勤總隊30件標案，金額達9194萬元。因為豐益公司雖然被盯上，但國防部不會查、不敢查？就用久宜機械的名義投標，還得標25個標案，真是誇張又狡猾！

王鴻薇表示，這樣如此囂張、不肖的廠商，在洗產地的行為被爆出、被起訴後，還能一而再、再而三的得標，就是把國防部和政府採購法看沒有！明明應該已經成為拒絕往來戶的黑名單廠商，在有洗產地的前例下依然能夠不離不棄，國防部應該給外界交代。

