洗眼鏡「別直接滴洗碗精」少1步驟害鏡片壽命縮短

日常保養眼鏡時，許多人習慣直接用眼鏡布擦拭髒掉的鏡片，但日本眼鏡店老闆坂田指出，這樣做會對鏡片造成傷害 ，眼鏡一定要先用水沖洗，也要擦乾，否則鏡片會留下難以修復的痕跡。此外，若使用廚房洗碗精清洗，務必先用大量清水稀釋，避免鏡片鍍膜受損。

日媒《FNN》報導，日本埼玉縣眼鏡店老闆坂田賴彥表示，鏡片上沾有灰塵或髒污，直接乾擦會造成刮痕，甚至讓鍍膜剝落，正確做法是用清水先沖洗，再用衛生紙或眼鏡專用紙巾溫柔地擦乾水分；他提醒，千萬別放任水滴乾掉，否則容易留下難以去除的水漬，若當下無法用水清洗，也可用濕紙巾輕擦，這比乾擦來得好。

眼鏡特別髒時，不少人會用廚房洗碗精來清潔，坂田指出，以前眼鏡店也建議用pH值接近中性、稀釋後的洗碗精來清洗，但近年市面上的洗碗精多為弱酸性或弱鹼性，清潔力雖更強，但直接使用會造成鏡片鍍膜劣化，如果一定要用洗碗精清洗，務必先以大量清水稀釋，或改用眼鏡專用清潔劑。

坂田表示，眼鏡除了會沾上灰塵，還常被汗水、化妝品、髮蠟污染，若未定期清潔，會加速材質劣化，因此建議整副眼鏡都要清潔，不要只洗鏡片。此外，戴久的眼鏡，容易出現「看不清」、「眼鏡容易滑落」等問題，定期到眼鏡店檢查與調整也很重要。

