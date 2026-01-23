洗碗海綿、砧板...家裡最髒的5個角落，怎麼清才乾淨？譚敦慈：砧板用熱水洗恐更髒
你以為家裡每天打掃、看起來乾乾淨淨就沒問題了嗎？其實有些「隱形髒角落」可能是細菌溫床，成為你的健康隱憂。本文整理出家中最髒的五個角落，以及安全、有效的清潔方法，幫你把看不見的細菌徹底清除。
一、洗碗海綿
清洗碗筷有些人偏好用編織抹布或超細纖維布、有些人則喜歡用海綿，還有人喜歡用更省力的洗碗刷。事實上，如果想選擇最衛生的洗碗工具，最好別使用海綿。
根據《Southern Living》報導，廚房海綿非常髒，海綿吸收水氣後變成細菌培養皿；而使用的海綿刷洗碗盤時，等於是把細菌抹得到處都是，因此專家不建議用海綿清洗流理臺，而應該每天清洗海綿；如果不想每天都清洗海綿，專家建議改用洗碗刷。
清潔方法
儘管海綿容易滋生細菌，仍然有人喜歡使用它，或者只是出於習慣繼續使用。專家建議：
每天清洗海綿，可放入洗碗機進行消毒程序；或用熱水沖洗並擰乾。
沒有使用海綿時，應該把它放在可以晾乾的地方，例如晾碗架上。
即使每天都有清洗，仍建議每1~2 週更換新的海綿。
二、砧板
許多人會特別注意馬桶、垃圾桶等明顯「骯髒」的地方，卻往往忽略了每天接觸食材的砧板。事實上，過去曾有調查發現，一般家庭砧板上殘留的糞便細菌數量，比馬桶座圈還要多。
若同一塊砧板同時用來處理生食與熟食，可能會將生食上的微生物因交叉污染傳到熟食。尤其切生肉、海鮮時，容易殘留沙門氏菌、李斯特菌或大腸桿菌；若是清潔不完全，這些病原菌可能污染下一餐食材。
使用注意
家中至少準備兩塊砧板，一個專門切生肉等生食，另一個專門切熟食，若能再準備一塊專切蔬果更好，避免交叉污染。
清潔方法
譚敦慈說明，應以冷水搭配清潔劑洗刷乾淨，再用熱水沖燙消毒。若一開始就用熱水，殘留在砧板上的蛋白質遇熱會凝固，反而增加清潔的難度。
想消毒可用75%酒精或漂白水（5%漂白水40 mL加10公升水稀釋），務必沖洗乾淨。
洗淨後放通風處晾乾，保持乾燥防止發霉。
建議每 1~2 年更換砧板，避免細菌累積。
三、浴室排水孔
浴室長期潮濕，加上毛髮、肥皂垢堆積，形成黴菌與細菌的溫床，甚至散發出惡臭。根據日媒《Hint-Pot》報導、日本清潔專家伊藤真紀表示，浴室排水管通常都是做S型，不僅可防止水逆流，也能防止蟲類入侵，但使用久了會飄異味，可用含氯的清潔劑倒入排水管清潔，因氯氣強烈的氣味能消除排水管的臭味。
伊藤真紀說，若使用含氯清潔劑一段時間臭味仍未消除，很可能是汙垢、毛髮卡在排水管轉彎處，造成水無法流通，水氣蒸發產生異味，建議請專業清潔人員到府用高壓清洗。
除了定期清潔、保持浴室通風乾燥，她建議，最好在排水管口加裝濾網，能防止毛髮掉落堆積，濾網極小的孔洞也能防止蟑螂。
四、牙刷
牙刷頭長時間處於潮濕狀態，容易受到空氣中飛沫、馬桶氣溶膠（馬桶沖水時，因水流衝擊產生的細菌與病毒，會懸浮在空氣中並飄散到浴室各處）影響而遭到污染。特別是在廁所、淋浴間等潮濕環境中，牙刷更容易成為細菌與黴菌滋生的溫床。
無毒教母譚敦慈就曾提醒：「別把全家的牙刷都插在同個杯子裡。」牙刷之間的接觸，可能會感染幽門螺旋桿菌，導致胃癌。但並非使用牙刷架就不會有風險，若牙刷架發霉，就會有黃麴毒素的風險。
清潔方法
美國一名牙醫艾莉·菲利普斯（Ellie Phillips）曾在社群上分享衛教知識，她指出，正確的牙刷清潔方式，應該是「將牙刷晾乾24小時」。牙刷使用完後應該要帶出廁所並曬乾，可以早晚各使用一個牙刷，這樣就能確保牙刷曬乾。
五、冰箱門把
冰箱門把也是廚房中常被忽略的高風險污染源。美國微生物學家 Charles Gerba 指出，許多人在處理生肉、海鮮後，常未洗手就直接打開冰箱取物，使手上的病原菌殘留在門把表面；此外，沾過生食的抹布或毛巾若隨手掛在冰箱門把上，也可能成為細菌反覆滋生與擴散的來源。
清潔方法
每天至少一次，以清水加中性清潔劑擦拭冰箱門把
處理完生肉、生海鮮後，務必立刻清潔門把
可定期使用 75% 酒精或稀釋漂白水擦拭消毒，靜置後再以清水擦拭，避免殘留
抹布、毛巾避免掛在冰箱門把上，並應每天更換清洗
養成「先洗手、再開冰箱」的習慣，是最有效的預防方式
安全清潔的通用原則
避免混用清潔劑勿混用：漂白水與酸性清潔劑（如浴廁清潔劑、檸檬酸等）不能混合，否則會產生有毒氣體，吸入可能刺激呼吸道或造成中毒。使用前務必仔細閱讀標示與使用說明。
高風險區域加強清潔：廚房、浴室、垃圾桶等高細菌區域，建議使用熱水搭配洗潔劑刷洗，再視情況使用消毒劑，如漂白水或酒精，能有效降低細菌與黴菌數量。
注意清潔時要讓消毒劑充分接觸表面，並按比例稀釋，避免殘留化學物。
定期更換易孳生細菌的用品：抹布、海綿、牙刷、砧板等物品，因長期潮濕或接觸食物、口腔等，容易累積細菌與黴菌，建議定期更換。
保持乾燥與通風：細菌和黴菌最喜歡潮濕環境，因此清潔後應將抹布、砧板、牙刷等放在通風處晾乾。浴室也應保持良好通風，避免長時間潮濕，降低黴菌與細菌滋生的機會。
養成固定清潔習慣：清潔不只是表面擦拭，更要定期針對隱藏角落消毒。養成每日簡單擦拭、每週深度清潔的習慣，可有效降低細菌累積，保護家人健康。
參考資料:Southern Living、食藥署、Hint-Pot、The germiest place in your home and the best way to combat those microbes、I'm a dentist and here's the horrifying truth about how dirty your TOOTHBRUSH really is、譚敦慈
責任編輯：曾耀儀
核稿編輯：陳宛欣
