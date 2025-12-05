洗碗精不只能洗碗 家事達人曝2隱藏功能：太實用

家家戶戶的廚房都有洗碗精，不過多數人不知道，洗碗精除了用來洗碗盤、餐具外，還有2大隱藏用途。家事達人陳映如表示，最近仔細看洗碗精上面的包裝，發現原來可以拿來替海綿、砧板除菌，驚呼「太實用了」。

陳映如時常在臉書分享居家清潔妙招及生活智慧小撇步，她今天發文表示，平常在用清潔產品時，都習慣會看產品包裝上的說明，前幾天拿起洗碗精，仔細一讀才發現，原來洗碗精不只可以用來洗碗，竟然還藏了其他神奇的用途。

陳映如分享包裝上的說明，可以用來替海綿除菌，使用完海綿後先擰乾，接著直接倒一些洗碗精在海綿上，不用沖掉，就這樣放著等到下次使用在沖水清洗即可。

廣告 廣告

另外一招是幫砧板除菌，陳映如說，砧板用完後洗乾淨，倒上洗碗精靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨就完成，她直呼「不得不說，真的太實用了，分享給大家。」

陳映如過去也曾提供清潔砧板的方法，若處理完海鮮砧板有腥味，千萬不要用熱水沖洗，因為海鮮的蛋白質遇熱會凝固，味道反而會留在砧板上；應該用洗碗精搭配冷水洗淨，並淋上白醋，靜置10分鐘再沖掉，就可以去除腥味。

陳映如建議，砧板使用完清洗乾淨後，最好立起來晾乾，並保持通風，一旦出現發霉就應該丟棄，別繼續使用。

更多中時新聞網報導

文章興奮翻唱歐陽菲菲〈嚮往〉

保健》塑膠微粒入腸胃 健康風險大增

腦內Tau蛋白沉積 造成失智惡化關鍵