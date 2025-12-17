洗碗精不只能清潔碗筷！家事達人揭２大神奇功能，靜置20分鐘細菌拜拜

家庭清潔用品的功能往往超乎我們的想像，許多人只將洗碗精視為清洗餐具的基本用品，卻不知道它還藏有其他實用的清潔妙招。家事達人陳映如近日分享，她意外發現洗碗精包裝說明著洗碗精還有其他隱藏功能，讓她驚訝直呼「不得不說太實用了」。

洗碗精功能不只是洗餐具

陳映如在臉書發文表示，她平時使用清潔產品前都有閱讀包裝說明的習慣，近期在使用洗碗精時仔細閱讀產品標示，才發現洗碗精除了基本的清洗餐具功能外，竟然還隱藏著其他令人意想不到的神奇用途。這個發現讓她感到相當驚喜，決定與大家分享這些實用的清潔小撇步。

海綿除菌省時又方便

陳映如指出，洗碗精的第１個隱藏功能是幫海綿進行除菌處理。方法相當簡單，只需要將使用完畢的海綿先擰乾水分，接著在海綿表面倒上適量的洗碗精，重點是不需要立即沖水清洗。這樣處理過的海綿可以直接放置，等到下次需要使用海綿時，再進行清洗即可。

砧板除菌靜置20分鐘見效

第２個隱藏功能則是替砧板進行深度除菌。陳映如說明具體操作步驟，首先要將砧板清洗乾淨，確保表面沒有食物殘渣或污垢。接著在乾淨的砧板表面倒上洗碗精，靜置約20分鐘，讓除菌成分充分發揮作用。時間到了之後，再用清水將砧板徹底沖洗乾淨即可完成除菌程序。

洗碗精含除菌成分才有效

陳映如特別提醒，並非所有洗碗精都具備這些除菌功能，使用前務必檢查產品包裝，確認洗碗精是否含有「除菌成分」，才適合使用上述方法進行清潔除菌。她也澄清說明，這裡所指的除菌是「清洗及去除碗盤上細菌」的概念，並不代表能夠完全消除所有種類的細菌。

▲洗碗精可以用來替海綿除菌。（示意圖，圖片來源：shutterstock達志影像）

陳映如

網址：https://www.facebook.com/share/p/16cbtVK64n/

