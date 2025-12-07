洗碗精隱藏用途曝光！ 家事達人：可替海綿、砧板除菌

家事達人陳映如近日分享洗碗精的兩個隱藏用途，讓許多人驚訝不已。除了用來清洗碗盤和餐具外，洗碗精還能有效替海綿和砧板進行除菌。陳映如提到，當使用完海綿後，只需將其擰乾，然後在海綿上倒一些洗碗精，無需沖洗，等到下次使用時再用水清洗即可。

家事達人陳映如近日分享洗碗精的兩個隱藏用途，讓許多人驚訝不已。（示意圖／pixabay）

此外，對於砧板的清潔，陳映如建議在清洗乾淨後，塗抹洗碗精並靜置約20分鐘，最後再沖洗乾淨，這樣能夠有效去除細菌。她特別強調，這些方法不僅簡單，還能讓廚房保持衛生。

陳映如也分享了處理海鮮砧板的技巧，建議使用冷水搭配洗碗精清洗，並加入白醋靜置10分鐘，以去除腥味。她提醒，砧板使用後應立起來晾乾，並保持通風，若出現發霉情況則應立即丟棄。這些小技巧不僅能提升家庭清潔效率，還能確保家中的衛生安全，值得大家學習和實踐。

