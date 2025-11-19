洗碗「做錯一事」細菌量反而增加！專家揭原因、曝健康2妙招





洗碗「做錯一事」細菌量反而增加！皮膚科醫生示警洗碗精若加「自來水」，會降低洗碗精的清潔效果，你也做過這樣有害健康的NG行為嗎？快來看看專家怎麼說。

洗碗精瓶為何不能加水？

很多人以為在洗碗精瓶子裡加水，可以延長更多使用時間，殊不知這樣反而是有害的NG行為！皮膚科醫師蔡逸姍在FB粉專「皮膚科蔡逸姍醫師」示警，整瓶新的洗手乳（或洗碗精、沐浴乳），不可加自來水稀釋使用2大原因：



原因1. 增加細菌或其他微生物的含菌量。

原因2. 洗手乳、洗碗精、沐浴乳所添加的防腐劑，會因為濃度被稀釋導致效果下降。

蔡逸姍醫師說明加入自來水反而長時間下來，容易導致腐壞變質，她建議「健康可行2妙招」如下：



妙招1. 若遇剩餘難以倒出使用，可用「煮沸過的開水放冷後稀釋」，但還是希望能儘速使用完（三天內使用完畢）。

妙招2. 可以倒出來另外稀釋使用，但建議當次使用完畢。

衛福部也警示「不能加水」

衛福部也曾對此透過FB發文，大家常以為「擠一點沐浴乳到罐子水加滿就能變大罐，省錢又划算」，但自行加水稀釋，裝罐長期擺放或分多次使用，容易滋生細菌，可能造成產品變質，呼籲大家不要加水稀釋！如果沐浴乳、洗髮精擠不出來或快用完，可以加水至罐子裡，但只能是「一次性」使用，否則裝罐長期擺放或多次使用，同樣容易滋生細菌讓產品變質！



一個小小生活習慣動作，對生活其實都會造成影響，歡迎大家也把文章分享辛苦做家務的朋友們，一起生活得更健康。

