洗窗簾直接放洗衣機？錯！達人揭祕訣 乾淨又平整

記者鄭玉如／台北報導

日本洗衣達人分享洗窗簾秘訣，先在浴缸內注入40度左右的溫水，再加入一匙洗衣粉後，浸泡水中30分鐘至1小時候，用手或洗衣機清洗即可。（示意圖／PIXABAY）

許多人打掃時容易忽略窗簾，上面恐累積一堆灰塵與髒汙，卻又不知如何清洗。日本洗衣達人分享洗窗簾秘訣，首先在浴缸內倒入40度左右的溫水，再加入一匙洗衣粉，窗簾浸泡在水中30分鐘至1小時，接著手洗或放入洗衣機，洗完脫水約1分鐘再晾曬即可。

日本洗衣達人「洗衣哥Shunpei」曾在YouTube頻道上傳影片，分享清洗窗簾的方式。首先檢查窗簾的洗滌標籤，確認是否可以水洗，另外，窗簾長時間掛在窗邊，受到紫外線照射，耗損速度快，若已出現撕裂狀況，清洗後會使損壞更嚴重，不建議清洗。

Shunpei指出，窗簾狀況若正常，可先在浴缸注入40度左右的溫水，再加入一匙「鹼性洗衣粉」，若是淺色的窗簾，可視情況加入漂白劑，接著將窗簾浸泡水裡30分鐘至1小時，去除纖維中的髒汙，再用手揉搓清洗，或裝入洗衣袋放進洗衣機。

Shunpei提到，手洗會比用洗衣機更安全，洗衣機雖能使用柔洗模式，但若要避免老舊布料在攪動中破損，還是建議用手洗。洗完後脫水約1分鐘即可，過久恐造成皺褶，最後輕輕甩乾，在略溼的狀況下掛起來晾曬，因為在微溼的狀況下，有助於撫平皺褶，晾完後會變得平整。

