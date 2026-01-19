洗紗窗不用拆！達人拿「2便宜神物」清潔 秒變乾淨、不怕濕身

生活中心／朱祖儀報導

下個月就是農曆春節，不少人會提前大掃除，但紗窗該怎麼清洗呢？家事達人「無糖太太 小舞」透露，大部分的人都會把紗窗拆下來洗，但其實有一個小撇步，即使不用拆紗窗也能清潔溜溜，就是拿出除塵紙以及濕紙巾。

小舞在臉書粉專表示，她媽媽如果要洗紗窗，會先拆下來用水沖，再用刷子慢慢刷，每次洗刷完都會把褲管弄濕。不過她透露，如果不想這麼麻煩，其實也有簡單的清潔方法。

小舞透露，可以在超市購買除塵紙拖把使用的除塵紙，廠牌不需要特別挑選，買便宜的就可以了，用除塵紙把紗窗從上面擦到下面。之後再拿出濕紙巾，再從上到下擦一次紗窗，就可以簡單清潔，不需要大費周章把紗窗拆下來又把全身弄濕，「這樣真的清得很乾淨，如果家裡紗窗很久沒清，灰塵特多的，請除塵紙的動作做二次，再用濕紙巾即可。」

此外，家事達人陳映如則透露，若紗窗已經拆下來，也不用馬上拿去用水沖，可以先用除塵工作把灰塵去除，「這個很重要，切記！一定要先除塵再弄濕清洗」，接著要洗紗窗時，只要用水桶加水和洗碗精攪至起泡，再搭配刷子清洗，最後用清水沖乾淨並曬乾即可。

