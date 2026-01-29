洗紗窗不用拆！達人曝「4步驟」乾淨又不易再髒 別一開始就用濕抹布

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

常春月刊--全宇宙最實用的保健知識

每次打開窗戶時，總會看到紗窗上蒙著一層灰塵和花粉，讓原本清新的空氣感覺大打折扣。但一想到要把紗窗拆下來清洗就覺得又累又麻煩……對此，對此，「saita」網站分享，其實紗窗不用拆下來，也能快速清乾淨。

準備工具

•吸塵器（有刷頭更好）

•報紙

•膠帶

•水桶

•清水

•中性清潔劑（洗碗精即可）

•抹布3條（建議使用超細纖維）

•柔軟精

步驟1：先除乾灰塵

在乾燥狀態下，先從室外側用吸塵器吸除灰塵。室內側可貼上報紙或垃圾袋，避免灰塵飛進室內。若有刷頭，可在不傷紗網的情況下有效吸塵。外側完成後，再從室內側吸一次。

廣告 廣告

重點一定要先除乾灰塵再濕擦！如果一開始就用濕抹布，反而會讓污垢擴散、更難清。此外，吸塵時別用力壓，避免紗窗變形或破裂。

步驟2：用清潔劑擦拭

在水桶中加入清水與中性清潔劑。比例：約1公升水+ 1小匙洗碗精。將抹布或海綿沾濕後擰乾，沿著網目方向（由上往下或單一方向）輕輕擦拭。切記不要用力刷，輕柔「撫過」即可，避免網面變形。

步驟3：清水擦掉清潔劑

換成只沾清水的抹布，將殘留的清潔劑擦乾淨。抹布要多次清洗、重複擦拭。若清潔劑殘留，反而會更容易吸附灰塵。

步驟4：用柔軟精防止再沾灰

1公升水+ 1小匙柔軟精，用抹布沾取後，輕輕擦拭整片紗窗，讓其自然風乾。柔軟精可降低靜電，減少灰塵再次附著。順便清理窗框軌道，窗戶開關會更順。

（記者吳珮均、圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

延伸閱讀：

·醫示警「混用2清潔劑」恐害氯中毒！很多人都不知道 眼睛刺痛、狂咳嗽注意

·清潔劑、消毒水噴到眼睛怎辦？ 醫授「自救1動作」：至少持續15分鐘