洗紗窗、玻璃窗不用拆！家事達人推「這2物」：輕鬆就能清乾淨

快要過年了，你家開始大掃除了嗎？台灣火力發電廠林立，造成空氣品質不佳，所以很多有裝紗窗的民眾，在大掃除時都會特地把布滿灰塵的紗窗、玻璃窗拆下來用清潔劑特別清洗。不過家事達人說，其實不用特地把紗窗拆下來清洗，只要用「這2物」也可以將紗窗、玻璃窗清理得很乾淨。

家事達人「無糖太太 小舞」在臉書粉絲頁發文表示，清理紗窗的好用小物就是大創賣的紗窗用濕紙巾，以及各大超市都有賣的「除塵紙拖把用的除塵紙」，她也詳細說明了用這2樣物品清理紗窗的作法：

用除塵紙，從上到下擦一次。 用紗窗用濕紙巾，從上到下擦一次。

「無糖太太 小舞」提醒，因為紗窗灰塵多，有點擔心的人可以把口罩和手套戴著，試試這種清理紗窗的方式，這樣真的清得很乾淨。如果家裡紗窗很久沒清，灰塵特多的，請除塵紙的動作做二次再用濕紙巾即可。

另外，家事達人陳映如也在臉書粉絲頁「陳映如-Sona Queen的生活筆記本」分享清潔玻璃窗的方式給大家，她說最好用的擦玻璃神器就是「平板拖把」！因為玻璃窗的外側手搆不到，所以清潔的時候既困難又危險，這時候只要拿除塵拖把的桿子，把長度調到短，再原本放除塵紙的地方改夾微濕的抹布，自製的擦玻璃神器就完成了。

擦玻璃神器4大優點

可以自行調整桿子長度，方便操作。 因為是平板設計，夾在上面的抹布可以完全貼附玻璃，擦得很乾淨。 多了桿子的長度，不論是高處或者外面玻璃都擦得到，安全很多。 也可以擦紗窗，效果也很好。



