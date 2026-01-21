洗腎不再全跑醫院 衛福部發布居家透析白皮書！目標占比18% 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台灣洗腎人口超過9萬人，衛生福利部與台灣腎臟醫學會今（21）日發布《台灣居家透析白皮書》，希望轉扭目前「以醫院為中心」的透析模式，提高居家透析比率，衛福部部長石崇良表示，這是因為看到國際趨勢，加上國人自我照護能力及科技的提升，衛福部目標要將居家透析比率由目前的7%提高至18%，趕上新加坡、澳洲等國。

石崇良下午與健保署副署長張禹斌、台灣腎臟醫學會理事長陳金順以及白皮書撰寫團隊「居家透析白皮書工作小組」主持人吳麥斯、召集人許永和、指導委員黃秋錦共同發表該項白皮書。

石崇良表示，從整個國際趨勢來看，特別在COVID-19疫情之後，各國都把機構式的透析服務 讓它分散到以居家為主的透析模式，包括腹膜透析跟居家血液透析。像是新加坡、澳洲等國都已經拉高到20%，因此國內將以提升至18%作為初步目標。

石崇良說，新的政策方向主要是看到國際趨勢，加上國人自我照護能力也逐步提升，又有科技的協助，現在在居家都可以搭配遠距設備，得到更好的協助，因此衛福部去年開始重新整理透析政策，凝聚各個專家的意見，特別是腎臟醫學會，撰寫出白皮書，未來也會透過專業學會的協助，加上健保給付的鼓勵，逐步提升國人對腹膜透析的了解及接受度。

石崇良強調，過去居家透析提升不起來的原因，主要是民眾感受到自行操作、執行的壓力，但隨著知識水準跟衛教的提升，相信可以慢慢提高。居家透析不僅能讓醫療韌性更好，對民眾亦是更方便的選擇，更不受時間跟空間的限制。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，疫情後，「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略 。包括美國、香港、泰國等國皆積極推動相關政策，「居家透析」除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

面對這股全球浪潮，陳金順說，台灣不只要跟上，更要建立獨特的「台灣模式」，一方面響應賴清德總統「健康台灣」的國家願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合。一方面，居家透析是目前末期腎臟病的治療方法之一，未來，除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

其至可以透過輸出台灣的居家透析經驗，成為國際醫療典範，展現台灣的軟實力 。

針對白皮書的政策目標，張禹斌表示，健保署於114年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質，期盼能藉此擴大居家透析的覆蓋範圍，同時結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質，落實醫療永續的願景。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

