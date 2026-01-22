洗腎不再跑醫院！衛福部發表居家透析白皮書 拚達標18％

衛生福利部與台灣腎臟醫學會（21）日發布《台灣居家透析白皮書》。（鄭郁蓁攝）

台灣洗腎人口超過9萬人，有洗腎王國之稱。衛生福利部與台灣腎臟醫學會（21）日發布《台灣居家透析白皮書》，希望轉扭目前「以醫院為中心」的透析模式，提高居家透析比率，衛福部部長石崇良宣示，目標要將居家透析比率由目前的7％提高至18％，趕上新加坡、澳洲等國。

衛福部與台灣腎臟醫學會理事長陳金順以及白皮書撰寫團隊「居家透析白皮書工作小組」主持人吳麥斯、召集人許永和、指導委員黃秋錦21日共同發表《台灣居家透析白皮書》。

石崇良表示，國際趨勢在COVID-19疫情之後，各國都把機構式的透析服務分散到以居家為主的透析模式，包括腹膜透析跟居家血液透析。包括新加坡、澳洲等國都已經拉高到20％，因此希望國內能以提升至18％作為初步目標。

針對白皮書的政策目標，健保署副署長張禹斌表示，健保署於114年維持編列4億3350萬元，專款用於鼓勵院所加強推動居家腹膜透析與居家血液透析，提升照護品質，期盼能藉此擴大居家透析的覆蓋範圍，同時結合遠距智慧醫療，增強以病人為中心的服務品質，落實醫療永續的願景。

石崇良指出，衛福部去年開始重新整理透析政策，凝聚各個專家的意見，特別是腎臟醫學會，撰寫出白皮書，未來也會透過專業學會的協助，加上健保給付的鼓勵，逐步提升國人對腹膜透析的了解及接受度。他認為，過去居家透析提升不起來的原因，主要是民眾感受到自行操作、執行的壓力，但隨著知識水準跟衛教的提升，相信可以慢慢提高。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順指出，疫情後，「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略 。包括美國、香港、泰國等國皆積極推動相關政策，「居家透析」除了是治療的選項，亦提供一個韌性醫療的新策略。

面對這股全球浪潮，陳金順說，台灣不只要跟上，更要建立獨特的「台灣模式」，一方面響應賴清德總統「健康台灣」願景，讓醫療政策與國家發展緊密結合。一方面，居家透析是目前末期腎臟病的治療方法之一，未來甚至能作為國際典範。

