洗腎不用再跑醫院！衛福部公布《居家透析白皮書》在家就能完成治療

台灣被稱為「洗腎王國」，洗腎人口超過9萬人，慢性腎病患者更突破90萬人，每年醫療支出高達約500億元。醫師指出，洗腎患者中有超過9成選擇院內血液透析，每週需定期往返醫療院所進行多次治療，生活不便姓與感染風險相對較高。為此，衛生福利部與台灣腎臟醫學會發布《台灣居家透析白皮書》，推動居家透析治療，提高末期腎臟病患者的生活品質。











衛生福利部長石崇良表示，洗腎患者每週到醫院洗腎中心血液透析，不僅透析一次時間就要耗費至少4小時，還需舟車勞頓來回奔波，對身心都是一大負擔；若能在家進行透析，不用配合醫院排診時間，並可依個人需求彈性調整透析頻率與時程，大幅提升治療自主性與生活品質。

台灣居家透析白皮書3大目標



石崇良說明，衛生福利部與台灣腎臟醫學會近日正式發布《台灣居家透析白皮書》，希望扭轉現行「以醫院為中心」的透析照護模式，並推動該政策納入健保給付，最快預計2026年5月1日可實施，提升洗腎患者居家透析的使用比例，同時落實3大目標：

醫療韌性（Resilience）： 分散大型醫院風險，確保災難時治療不中斷。

健康平權（Equity）： 無論住在深山或都市公寓，皆享有平等的醫療權。

永續經營（Sustainability）： 優化資源配置，將預算投入高價值醫療。

石崇良指出，隨著台灣邁入超高齡化社會，健保已全額給付洗腎，腎臟病照護品質也名列世界前段班，血液透析、腹膜透析的5年累積存活率分別為53.6%和68.7，高於美國、加拿大、澳洲、紐西蘭等國，但目前洗腎患者使用居家透析比例僅佔總體的8%，以人為本的照護模式還有很大進步空間。





2035年居家透析提升至18%



石崇良強調，身處後疫情時代，考量整體國際趨勢，各國以居家為主的透析模式比例都到達20%以上，台灣將以2035年居家透析提升至18%作為階段性目標，透過醫療模式的改變，洗腎患者自行操作執行透析的知識與能力也提升，可以在自己最熟悉、最溫暖的家中完成治療，藉此提升醫療韌性，同時突破偏鄉限制，讓家成為最好的醫療場域。

台灣腎臟醫學會秘書長許永和表示，台灣同時面對超高齡社會、少子化問題，放寬護病比標準是未來趨勢，洗腎患者無人陪病、無人接送將成常態，相較於傳統血液透析，實施居家透析可將原本1：4的護病比放寬至1：30，大幅釋放77%的護理人力，是維持醫療體系運作的重要解方。

許永和說明，為達成此願景，台灣腎臟醫學會提出具體5大行動策略：

支付政策改革： 以「醫院領航」與「成果導向」為核心，透過健保誘因鼓勵院所轉型。

醫病教育賦能： 強化醫護專業訓練，推動「醫病共同決策」（SDM），讓腎友具備自我照護能力。

多元在地整合： 落實分級醫療，將透析服務與社區長照資源整合，實現「透析在地化」。

數位遠距創新： 導入資訊管理系統與智慧應用，透過遠距醫療跨越距離限制。

透析品質卓越： 建立高品質指標，讓台灣經驗成為全球居家透析的典範。

台灣腎臟醫學會理事長陳金順表示，疫情後「強化醫療韌性」已成為各國的核心戰略，居家透析除了是末期腎臟病的治療選項，也提供了韌性醫療的新策略，不僅加速智慧醫療轉型，利用大數據與遠程監控賦予病患自我管理能力，並落實綠色醫療願景，響應全球永續發展目標（SDGs）。

衛生福利部中央健康保險署副署長張禹斌表示，健保署於2025年持續編列4億3,350萬元專款，用於鼓勵醫療院所推動居家腹膜透析與居家血液透析，結合遠距智慧醫療視訊訪視，及配備相關的視訊設備及資安管理機制，以提升末期腎臟病的照護品質。

健保署編列逾4億用於居家透析









